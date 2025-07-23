各地衝突持續升級 聯合國秘書長呼籲和平解決爭端

聯合國秘書長古特雷斯主張，現在比以往任何時候都更需要和平解決爭端。（法新社）

2025/07/23 10:56

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕聯合國安理會22日敦促193個聯合國成員國，採取一切可能手段和平解決爭端。聯合國秘書長古特雷斯指出，鑑於「加薩恐怖事件」以及烏克蘭、緬甸等地衝突，現在比以往任何時候都更需要和平解決爭端。

根據《美聯社》報導，古特雷斯敦促各方加大努力，實現全球和平。他表示，聯合國在世界各地看到對國際法和《聯合國憲章》的完全漠視，甚至是公然違反。

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古特雷斯指出，這一切發生在地緣政治分歧不斷擴大、衝突不斷加深的時期。加薩民眾飢餓困境尤其嚴重，因為以色列拒絕提供聯合國空間和安全，使其難以運送援助物資拯救巴勒斯坦人生命。

古特雷斯聲稱，在世界各地的衝突中，飢餓和流離失所現象達到創紀錄水平，恐怖主義、暴力極端主義和跨國犯罪，使安全變得更加難以實現。

古特雷斯說，外交手段或許並非總能成功阻止衝突和暴力但仍然擁有阻止它們的力量。

聯合國安理會一致通過巴基斯坦起草的決議，該決議呼籲各國依據《聯合國憲章》規定的方法解決爭端，包括談判、調查、調停、和解等和平手段。

巴基斯坦外交官呼籲重振對聯合國體系的信任，並確保根據國際法平等對待所有衝突。

美國代理大使謝伊（Dorothy Shea）聲稱，川普政府支持聯合國創始原則，與各方合作和平解決爭端。

謝伊補充，美國在總統川普領導下，實現以色列與伊朗、印度與巴基斯坦、剛果與盧安達之間的緊張關係「降級」。

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