B-52轟炸機差點撞客機 美空軍：塔台未告知民航機進場

美軍B-52戰略轟炸機7月18日在北達科他州上空差點和客機相撞，美國空軍21日發表聲明指出，當下機場塔台並未告知B-52有民航機正準備進場。（路透）

2025/07/23 10:39

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國空軍一架B-52戰略轟炸機7月18日在北達科他州上空差點和客機相撞，當時客機機長緊急閃避，所幸並無釀成傷亡。美國空軍21日發表聲明指出，當下塔台並未告知B-52轟炸機有民航機正準備進場。

根據《美聯社》報導，這架客機是美國達美航空旗下區域航線品牌「達美連接航空（Delta Connection）」、和天西航空共掛班號．準備在18日晚間降落於邁諾特國際機場（Minot International Airport），不料航線上卻有一架B-52轟炸機飛來機長緊急閃避，所幸虛驚一場。

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美國空軍21日發表聲明指出，由於北達科他州博覽會正在邁諾特市舉行，這架B-52轟炸機當時正在進行飛行表演的任務，此次飛行任務經過美國聯邦航空總署（FAA）、邁諾特國際機場與邁諾特空軍基地的航空交通管制團隊協商後核准的。

空軍表示，在18日晚間8點左右，B-52轟炸機正朝向博覽會會場方向飛行，空軍基地的航空交通管制建議其機組人員聯繫邁諾特機場的航管塔台，B-52機組人員與邁諾特機場塔台取得聯繫後，塔台指示B-52在飛越表演後繼續向西飛行2英里（約3.2公里），「但塔台並未告知有民航班機正在進場」。

美國聯邦航空管理局、美國空軍和天西航空正在調查此事。在2025年1月的波多馬克河撞機事件後，當軍方和民航航班共享同一空域時，民眾質疑雙方該如何溝通，此事件發生後，再度引發民眾質疑。

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