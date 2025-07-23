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    沉睡水底600年！波蘭紫水晶飾品出土 疑「公爵」遺落護城河

    在波蘭古堡護城河中發現、沉睡約600年的紫水晶飾品。左圖為俯視，右圖為側視。（圖擷取自Lech Marek; CC BY 4.0）

    在波蘭古堡護城河中發現、沉睡約600年的紫水晶飾品。左圖為俯視，右圖為側視。（圖擷取自Lech Marek; CC BY 4.0）

    2025/07/23 09:56

    〔編譯陳成良／綜合報導〕考古學家在波蘭1座中世紀城堡的護城河中，發掘出1件沉睡了約600年的珍貴珠寶：1枚鑲嵌在「火鍍金」（fire-gilded）純銀底座上的紫水晶飾品。根據科學新聞網站《Live Science》報導，這件飾品的工藝與價值「足以配得上1位公爵」，其發現為理解中世紀貴族的生活與信仰提供了罕見的實物證據。

    這項發現來自波蘭的科爾諾城堡（Castle Kolno）遺址。弗羅茨瓦夫大學（University of Wrocław）的考古學家馬雷克（Lech Marek）在《古物》（Antiquity）期刊上指出，中世紀珠寶通常在寶庫或墓葬中被發現，而這件飾品卻出現在護城河這種「日常」場景，極可能是某位貴族在旅行或活動中不慎遺失的。

    團隊運用「拉曼光譜分析」（Raman spectroscopic analysis）確認寶石為紫水晶，並透過X光螢光分析證實金屬底座為純銀，且含有大量的水銀，這是中世紀高成本「火鍍金」工藝的明確特徵。

    在當時，紫水晶不僅是裝飾品。中世紀的觀念認為，它能保護佩戴者免於中毒、背叛與惡夢等多種威脅，同時也象徵著信仰與謙遜。馬雷克解釋：「在中世紀複雜的符號體系中，寶石的選擇絕非偶然。」這件飾品的遺失，對其主人而言，可能不僅是財產損失，更失去了1件重要的精神護身符。

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