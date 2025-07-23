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    以色列襲擊WHO援助加薩設施 世衛：努力付諸東流

    以色列21日對加薩中部展開攻擊，現場煙霧瀰漫。（路透）

    以色列21日對加薩中部展開攻擊，現場煙霧瀰漫。（路透）

    2025/07/23 10:10

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕以色列21日對加薩中部展開攻擊引發國際撻伐，世界衛生組織（WTO）22日表示，以色列此次攻擊組織在該地的工作人員宿舍及其他設施，這將會讓先前人員的努力付諸東流。

    《BBC》報導，以色列此次不僅攻擊世衛組織在加薩中部城市代爾巴拉赫（Deir al Balah）設立的工作人員宿舍，連帶該地主要倉庫也遭到摧毀，導致數萬平民流離失所，並引發嚴重飢荒危機，據哈馬斯控制的衛生部指出，在過去48小時內，加薩地區已有33人因營養不良死亡，其中包含12名兒童。

    此次行動引發國際議論，世衛組織批評，以色列破壞代爾巴拉赫的設施將會打擊工作人員先前的努力，同時攻擊目標還包含人員的宿舍，這導致他們受到嚴重精神創傷，甚至到現在還有1名工作人員被軍隊關押，世衛組織警告，這些原因將會讓加薩約200萬人的生存變得更加困難。

    以色列國防軍（IDF）隨後也發表聲明，內容提到此次攻擊前已通知平民撤離，行動目的是為了打擊該地區的恐怖組織，同時軍方也居留數名涉嫌參與恐怖主義活動的危險分子，而大多數人已經獲釋，並在國際組織的幫助下安全離開。然而，面對世衛組織的質疑，該聲明中並未做出回應。

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