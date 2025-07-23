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    無視聯參反對！南韓軍方人士：前防長派無人機闖平壤

    北韓官媒去年10月19日發布南韓軍用無人機殘骸照。（路透資料照）

    北韓官媒去年10月19日發布南韓軍用無人機殘骸照。（路透資料照）

    2025/07/23 10:08

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕1名南韓軍方消息人士22日向《韓聯社》披露，前國防部長金龍顯去年不顧聯合參謀本部（聯參）反對，執意對北韓首都平壤派遣無人機，聯參被迫接受命令。

    《韓聯社》推測，當時，聯參議長金明秀、聯參作戰本部長李承五（音譯）應是擔憂對平壤派遣無人機恐刺激北韓，且違反停戰協定，因此表達反對。

    該名軍方消息人士還指出，北韓去年10月11日公開了無人機滲透平壤的消息後，金龍顯仍下令繼續派遣，遭聯參堅決反對，於是金龍顯指示改對北韓貿易港口南浦地區派遣無人機。

    本月17日，負責調查尹錫悅政府內亂叛國案的南韓獨立檢察組（獨檢組）曾針對派遣無人機至平壤一事，傳訊李承五、展開相關調查。據悉，李承五在調查中陳述稱，對北韓派遣無人機作戰是依照金龍顯的指示進行。

    北韓當局去年10月指控，南韓軍方連續3天派出無人機飛越平壤，揚言如果再有無人機飛越北韓上空，將發生「可怕的災難」；尹錫悅政府並未說明是否曾派遣無人機，僅表示「對北韓說法發表評論將落入圈套」。

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