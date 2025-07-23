「獨角獸」天體現蹤！神秘閃爍星體挑戰星體理論

藝術家筆下的CHIME J1634+44示意圖，顯示其可能為一顆中子星或白矮星，正從伴星吸收物質，並釋放出強烈無線電波束。此天體的閃爍周期與偏振特性極為罕見，顛覆天文學對緻密天體的既有認知。（圖：NSF AUI NRAO／P. Vosteen）

2025/07/23 08:24

〔編譯陳成良／綜合報導〕天文學家在銀河系中發現了一個極為罕見的閃爍天體，並將其形容為「獨角獸」級別的發現。這個名為CHIME J1634+44的天體，展現出極長閃爍週期與旋轉加速等異常行為，挑戰現有天體物理模型。

據科學新聞網站《Science Alert》報導，CHIME J1634+44屬於「長週期瞬變體」（Long-Period Transients，LPT），其自轉不僅未隨時間減緩，反而正在加快，且具備兩種穩定的脈衝週期：一為14分鐘，另一為70分鐘，剛好為前者5倍。

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兩組獨立研究團隊分別提出解釋，皆認為這可能是一個由恆星死亡後留下的高密度核心（緻密天體）與伴星組成的雙星系統，其中主星正吸積伴星物質，導致自轉加速。美國綠岸天文台（Green Bank Observatory）董逢秋（Fengqiu Adam Dong）領導的團隊主張該天體是一顆中子星；而荷蘭射電天文研究所（Netherlands Institute for Radio Astronomy）的Sanne Bloot團隊則認為其為一顆白矮星脈衝星，並指出在該區域觀測到符合白矮星特徵的紫外光源。

CHIME J1634+44更展現出迄今未見的「完美圓偏振光」訊號，顯示其無線電波產生機制可能與以往所有已知類型皆不相同。此一特性，使其在長週期瞬變體中獨樹一格，也為未來研究打開全新視野。

董逢秋表示，這項發現不僅擴展了LPT的已知範疇，也顯示宇宙中可能尚存更多尚未發現的此類奇特天體。兩篇論文分別刊登於《天體物理學快報》（The Astrophysical Journal Letters）與《天文與天體物理學》（Astronomy & Astrophysics），持續吸引天文界深入觀測與討論。

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