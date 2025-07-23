為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    北京先遞橄欖枝 川普鬆口：不久將親訪中國

    美國總統川普22日在白宮橢圓形辦公室會晤菲律賓總統小馬可仕，談及美中貿易關係與印太安全局勢。（美聯社）

    美國總統川普22日在白宮橢圓形辦公室會晤菲律賓總統小馬可仕，談及美中貿易關係與印太安全局勢。（美聯社）

    2025/07/23 08:13

    〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統川普22日透露，訪問中國的行程可能「不會太遙遠」，引發外界推測，兩大經濟體領袖或將很快會晤，為近年緊張的雙邊關係重啟對話。

    美聯社報導，川普是在白宮會見菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）時作出上述表示。他一方面強調與馬尼拉的「極好軍事關係」，凸顯美方因應中國在印太地區擴張的戰略布局；另一方面又強調與中國「相處得非常好」，並透露北京已恢復向美國出口創紀錄數量的稀土磁鐵。

    川普重返白宮後，外界頻頻揣測是否將與中國國家主席習近平舉行「川習會」。根據華府智庫分析，北京視元首級會晤為穩定雙邊關係的關鍵，並認為川普仍是美國對中政策的最終拍板者。

    雙邊近期已在日內瓦與倫敦進行兩輪高層會談，初步達成降低關稅與放寬貿易限制的共識，並以8月12日為完成協議的目標。美國財政部長貝森特（Scott Bessent）證實，下週將在斯德哥爾摩與中方官員協商延長談判期限。

    作為善意回應，中國也於22日宣布暫停對美國化工大廠杜邦（DuPont）在中國的反壟斷調查。中方先前因報復性關稅針對杜邦展開調查，如今放寬制裁，被視為為高峰會鋪路。

    史汀生研究中心中國計畫主任孫韻（Sun Yun）指出，川普訪中行程「正在醞釀中」，但是否成行，仍取決於中國是否願意在貿易與地緣政治議題上展現配合意願。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播