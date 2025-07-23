北京先遞橄欖枝 川普鬆口：不久將親訪中國

美國總統川普22日在白宮橢圓形辦公室會晤菲律賓總統小馬可仕，談及美中貿易關係與印太安全局勢。（美聯社）

2025/07/23 08:13

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統川普22日透露，訪問中國的行程可能「不會太遙遠」，引發外界推測，兩大經濟體領袖或將很快會晤，為近年緊張的雙邊關係重啟對話。

美聯社報導，川普是在白宮會見菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）時作出上述表示。他一方面強調與馬尼拉的「極好軍事關係」，凸顯美方因應中國在印太地區擴張的戰略布局；另一方面又強調與中國「相處得非常好」，並透露北京已恢復向美國出口創紀錄數量的稀土磁鐵。

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川普重返白宮後，外界頻頻揣測是否將與中國國家主席習近平舉行「川習會」。根據華府智庫分析，北京視元首級會晤為穩定雙邊關係的關鍵，並認為川普仍是美國對中政策的最終拍板者。

雙邊近期已在日內瓦與倫敦進行兩輪高層會談，初步達成降低關稅與放寬貿易限制的共識，並以8月12日為完成協議的目標。美國財政部長貝森特（Scott Bessent）證實，下週將在斯德哥爾摩與中方官員協商延長談判期限。

作為善意回應，中國也於22日宣布暫停對美國化工大廠杜邦（DuPont）在中國的反壟斷調查。中方先前因報復性關稅針對杜邦展開調查，如今放寬制裁，被視為為高峰會鋪路。

史汀生研究中心中國計畫主任孫韻（Sun Yun）指出，川普訪中行程「正在醞釀中」，但是否成行，仍取決於中國是否願意在貿易與地緣政治議題上展現配合意願。

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