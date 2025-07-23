川普首度指控「歐巴馬叛國」 堅稱2016大選未「通俄」

美國總統川普（中）週二表示，前總統歐巴馬（左）誣陷他接受俄羅斯幫助、於2016年的總統大選中舞弊。（路透資料照）

2025/07/23 08:17

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）美國時間週二（22日）指控前總統歐巴馬（Barack Obama）「叛國」，稱歐巴馬誣陷他接受俄羅斯幫助、於2016年的總統大選中舞弊。但川普並未提供相關證據。

據《路透》報導，這是川普今年1月重返白宮以來，首度直接指責歐巴馬犯下重罪。

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美國國家情報總監辦公室上週五（18 日）發布聲明指出，由國家情報總監加巴德（Tulsi Gabbard）披露的證據顯示，2016年在川普贏得總統選舉後，時任總統歐巴馬及其國安內閣成員曾透過偽造情資企圖推翻選舉結果。

「證據就在那，他（歐巴馬）有罪。這是叛國罪！」川普週二表示：「他們企圖竊取選舉結果，企圖混淆選舉結果。他們做的事情是任何人都無法想像的，即使在其他國家也是如此」。但川普沒有出示相關證據。

歐巴馬的發言人羅登布希（Patrick Rodenbush）譴責川普，稱「這些奇怪的指控非常荒謬，企圖軟弱轉移注意力」。

羅登布希在聲明中表示，「（加巴德）上週發布的文件沒有任何內容可以動搖人們普遍接受的結論，即俄羅斯曾試圖影響2016年總統大選，儘管其並未成功操縱任何選票」。

美國情報界在2017年1月發布的評估報告得出結論，俄羅斯利用社群媒體虛假訊息、駭客攻擊和人工智慧（AI）機器人農場，企圖損害民主黨候選人希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）的競選活動，並支持川普。

美國參議院情報特別委員會2020年發布的最終審查報告也指出，俄羅斯利用共和黨政治操盤手曼納福特（Paul Manafort）與揭密網站維基解密（Wikileaks），試圖協助川普贏得2016年大選。

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