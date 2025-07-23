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    首頁　>　國際

    美聯準會主席遭逼宮　財長稱無理由要求立即辭職

    2025/07/23 03:15

    〔中央社〕美國財政部長貝森特（Scott Bessent）昨天才呼籲對聯邦準備理事會（Fed）進行全面檢討，今天則表示他認為沒有理由要求聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）立即辭職。

    法新社報導，貝森特接受福斯財經新聞網（Fox Business Network）訪問時發表上述言論。鮑爾面臨川普（Donald Trump）政府要求降息的壓力日益加重，川普最近還針對聯準會斥資25億美元的翻新計畫，加強對鮑爾的攻擊。

    但川普說，他不太可能在鮑爾任期於明年結束前開除他。川普今天還向媒體表示：「我覺得他做得很糟糕，但無論如何，他很快就會下台了。」

    貝森特接受電視訪問提到鮑爾時又說：「沒有任何跡象顯示他應該現在立即下台。」

    貝森特指出，鮑爾擔任聯準會主席的任期將於2026年5月結束，如果他願意的話，鮑爾應該做完他完整的任期。但貝森特又說，如果鮑爾想要提早離任，他也應該這麼做。

    貝森特昨晚在社群媒體發文，呼籲聯準會對「其非貨幣政策操作展開徹底的內部檢討」，指責聯準會偏離使命。

    貝森特在社群平台X上發文表示，聯準會的「獨立性是讓美國經濟持續成長與維持穩定的基石」。

    他又說：「然而，這種自主治理正受到威脅，因聯準會的職責不斷擴張到超出其核心使命的領域。」但他沒有具體說明是哪些政策領域。原）1140723

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