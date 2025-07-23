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    首頁　>　國際

    白宮將公布新AI計畫　籲出口美國技術聚焦擴張

    2025/07/23 02:21

    〔中央社〕路透社看到的一份文件顯示，美國白宮打算明天公布一項計畫，呼籲將美國人工智慧（AI）技術出口到國外，並打擊被視為限制過多導致AI無法蓬勃發展的州級法規。

    根據路透社看到的計畫草案摘要，白宮將禁止聯邦AI資金流入對AI設下嚴苛規定的州，並要求聯邦傳播委員會（Federal Communications Commission，FCC）評估州級法規是否與聯邦要求互相衝突。

    這項計畫也將推動開源（open source）與開放權重（open weight）的AI發展，並「透過全端開發（full-stack deployment）方案」與商務部主導的資料中心計畫「出口美國AI技術」。

    根據這份文件，這項計畫將「聚焦於透過AI創造就業機會並取得產業突破，賦予美國勞工更多能力」。

    美國智庫「新美國安全中心」（The Center for a New American Security）研究員艾根（Janet Egan）說，根據路透社所形容的，這項計畫代表市場策略出現轉變，從拜登（Joe Biden）任內「以限制AI為主的政策」，轉向聚焦於回答「如何開始傳播支撐全球的基礎設施與技術」這個問題。

    根據摘要，儘管聚焦於擴張，這項計畫的確提到「防範遭到濫用與為未來AI相關風險做好準備」的重要性。

    美國總統川普（Donald Trump）今年1月命令他的政府制定一項計畫，讓「美國成為人工智慧的世界之都」，並減少妨礙AI快速擴張的監管障礙。

    這份包含國家安全會議（National Security Council，NSC）意見的報告將於明天發布，而川普預定明天將在白宮AI與加密貨幣專家塞克斯（David Sacks）及All-In播客 （podcast）共同主持人籌辦的「贏得AI競賽」（Winning the AI Race）活動上發表重大演說。原）1140723

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