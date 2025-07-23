聽川普的！可口可樂證實：採用蔗糖新可樂今秋上市

在美國總統川普宣稱已說服可口可樂公司停止使用高果糖玉米糖漿後，可口可樂證實，將推出一款使用蔗糖的新款可樂。（路透檔案照）

2025/07/23 06:16

〔國際新聞中心／綜合報導〕在美國總統川普聲稱已說服可口可樂公司（Coca-Cola）停止使用高果糖玉米糖漿（high-fructose corn syrup）後，可口可樂證實，將推出一款使用蔗糖的新款可樂。

美國有線電視新聞網（CNN）22日報導，該公司22日在財報中表示，做為「持續創新計畫的一部分」，將於今年秋季推出一款「採用美國蔗糖」的新產品。其實可口可樂目前已在部分地區的產品中使用蔗糖，例如在墨西哥販售的產品。

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可口可樂在聲明中強調，「這項新增產品旨在補充本公司現有的核心產品組合，並在各種場合與消費偏好中提供更多選擇。」

可口可樂執行長昆西（James Quincey）在與分析師的電話會議中指出，他認為這款飲品「將成為消費者長期的選擇」，還說可口可樂在美國銷售的多款飲品中，已經使用蔗糖，例如檸檬水與咖啡。

昆西表示：「蔗糖已經混合在我們其他一些產品中，所以我們當然正在考慮使用所有可用的甜味選項，以因應消費者的偏好。」

川普16日在自家社群平台「真實社群」貼文聲稱，可口可樂已經「同意」在其可樂產品中使用蔗糖。但可口可樂前述聲明顯示，可口可樂的旗艦配方並未改變，仍將使用高果糖玉米糖漿，只是會另外推出一款包含蔗糖的獨立新產品。

目前在美國生產的可口可樂主要使用高果糖玉米糖漿。川普政府的衛生部長小羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy, Jr.）一直積極主張淘汰這種成分。

小羅勃甘迺迪長期主張從美國食品中移除各種人工與高度加工的成分，他曾在去年9月一個播客（podcast）節目中聲稱，高果糖玉米糖漿是「讓人變胖與導致糖尿病的公式」。由於玉米糖漿價格便宜，這正是可口可樂多年前改用它的原因。

然而，健康專家指出，無論是蔗糖或玉米糖漿，含糖汽水都不健康。美國非營利消費者倡議組織「公共科學利益中心」（Center for Science in the Public Interest）資深政策科學家格林多（Eva Greenthal）曾向CNN表示，過量攝取任何來源的糖分都會損害健康，若川普政府真想讓美國食品更健康，重點應該是少用糖，「而不是換一種糖」。

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