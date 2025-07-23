美國退出聯合國教科文組織 以色列叫好

川普政府宣布，美國將再次退出聯合國教科文組織（UNESCO）。這是川普政府在其「重塑美國外交」行動中，撤除對聯合國機構提供支持的最新舉措，代表美國進一步從國際組織中退場。（法新社檔案照）

2025/07/23 01:05

〔國際新聞中心／綜合報導〕川普政府22日宣布，美國將再次退出聯合國教育、科學及文化組織（UNESCO）。這項宣示早在預期之中，是川普政府在其「重塑美國外交」行動中，撤除對聯合國機構提供支持的最新舉措，代表美國進一步從國際組織中退場。

此前，川普曾在首屆總統任期內，從聯合國教科文組織退出達5年之久。美國此次引述與2018年相同的理由，認為參與UNESCO不符合其國家利益，並指控該機構推動反以色列言論。

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此次退出將於2026年12月正式生效。教科文組織以透過「世界遺產」計畫保護文化遺產而聞名，認可的地標包括泰姬瑪哈陵、埃及吉薩金字塔與美國的大峽谷國家公園等。UNESCO也致力於在全球各地推動教育與科學發展。

拜登政府於2023年重新加入UNESCO，理由是擔心中國正在填補美國留下的政策空缺，尤其是在人工智慧（AI）與科技教育標準的制定方面。

依循「美國優先」政策，川普政府已退出世界衛生組織（WHO）及聯合國人權理事會，並重新審視對其他機構的資金支持。聯合國正進行大規模改革，也因此開始重新評估在美國這一最大金主可能缺席的情況下，其核心計畫與運作架構將面臨何種影響。

美國國務院發言人布魯斯（Tammy Bruce）在聲明中表示，退出的原因與UNESCO「推進分裂性的社會與文化議題」有關，包括UNESCO於2011年決定接納「巴勒斯坦國」為會員國，此舉與美國政策相悖，也助長該機構內部的反以色列言論。

教科文組織秘書長阿祖萊（Audrey Azoulay）對美國的決定表示「深切遺憾」，但也強調此舉在預料之中，UNESCO已有所準備。她否認教科文組織對以色列有偏見，稱此說法與UNESCO的實際努力相矛盾，尤其是在納粹大屠殺教育與對抗反猶主義領域的貢獻上。

阿祖萊說：「美國提出的理由與7年前相同，但情勢已不可同日而語，政治緊張局勢已緩解，UNESCO如今是少數能在具體行動上實現多邊共識的平台之一。」

儘管美國曾是UNESCO預算的重要來源之一，但該機構近年來已將其資金來源多元化，如今來自美國的資助僅佔其總預算的8％。

阿祖萊表示，即使資源將「不可避免地減少」，UNESCO仍將履行其使命，現階段並不考慮裁員。

以色列駐聯合國大使達諾（Danny Danon）則對美國退出UNESCO表示讚賞，並在聲明中稱這是對UNESCO「一貫錯誤且反以色列偏見」的合理回應，「這是一個已經迷失方向的組織」。

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