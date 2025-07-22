讀賣民調：愈5成受訪者贊成石破茂下台 下任首相高市早苗最受支持

日本讀賣新聞最新民調顯示，認為首相石破茂（右）應該辭職的受訪者高達54%。至於下任首相人選，前經濟安保相高市早苗（左）以26%居冠。（法新社檔案照）

2025/07/22 23:59

〔駐日特派員林翠儀／東京22日報導〕日本讀賣新聞公布最新民調顯示，石破茂內閣支持度暴跌到22%，較上月調查32%下跌10個百分點，為內閣上路以來的最低點，認為石破應該辭職的受訪者高達54%。至於下任首相的適合人選，前經濟安保相高市早苗以26%居冠，農林水產相小泉進次郎22%居次，石破僅獲8%。

讀賣在21日到22日間進行緊急全國民調，這也是參院大選後日本媒體首份發表的民調。民調顯示，石破茂內閣的支持率僅有22%，比前首相岸田文雄執政的最低點23%（2024年6月調查），還少了1個百分點。石破內閣的不支持率高達67%，也較上月調查的53%增加了14個百分點，不支持率首次破6成。

請繼續往下閱讀...

對於執政聯盟自民、公明兩黨在這次參院大選失利，獲得47個席次低於原本設定的50席勝負門檻，有54%的受訪者認為石破應該辭職負責。

而在下任首相適合人選方面，讀賣民調要求受訪者從10名自民黨國會議員中挑選，結果高市早苗以26%居冠，調查數字也顯示，高市早苗受非自民黨支持層的支持，高於自民黨的支持層。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法