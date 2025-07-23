電商巨擘京東收購佳寶 港媒：中國式「內耗」擴及香港

中國電商巨擘京東集團收購香港佳寶連鎖超市，示意圖。（美聯社檔案照）

2025/07/23 00:10

〔國際新聞中心／綜合報導〕中國電商巨擘京東集團傳出以40億港幣（約150億台幣），收購香港大型連鎖超市佳寶食品的零售網絡和物業，意味京東正式進軍香港食品零售業。香港媒體指出，佳寶易主再次印證港中經濟融合的新常態，即中國資本攻港大潮勢不可當，但這項收購案也可能意味著，中國企業的「內捲」（內耗）式競爭將蔓延至香港。

星島網22日報導，1991年成立的佳寶目前在全港開設90家分店，販售冷凍肉品、海產、糧油雜貨、生鮮蔬果等商品，素有「平民超市」之稱。近年佳寶因武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情而經營困難，被收購而非倒閉，1000名員工起碼保住飯碗，「算是一件好事」。

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至於收購佳寶的京東，雖以電商業務聞名，但早已對香港超市業務有濃厚興趣。佳寶的競爭對手「錢大媽」2018年進駐香港時，便獲得京東旗下基金注資。此外，京東也有一個名為「七鮮」的超市品牌，提供生鮮商品和生活服務，在廣州、深圳共有11家門市，如今順勢進軍香港，是一個合乎商業邏輯的結果。

報導指出，儘管香港人口規模有限，市場成熟不易賺取豐厚利潤，但並非毫無戰略價值。京東對香港產生興趣，背景是中國各行各業發生激烈「內捲」。七鮮的競爭對手是阿里巴巴旗下的「盒馬」，兩者均為提供線上線下服務的一站式、場景化綜合超市，但後者不論是門市數量或全國滲透率，均遠超前者。

因此，京東收購佳寶，最明顯的好處是可即時進軍香港食品零售業，發揮協同效應，在強化本地物流供應鏈之餘，同時優化該集團在大灣區的佈局，增強競爭力。

報導指出，中國企業近年來為了在激烈「內捲」的環境下尋求出路，進軍香港儼然已成為常態。京東正式進入香港食品零售業，只是「內捲」外溢到香港的最新例證。在可見的將來，進攻香港的中國大型企業肯定只會愈來愈多。

所謂的「內捲」，是指一種惡性競爭，從事相同業務的企業透過價格戰、補貼之類的手段，投入過多資源進行低效博弈，企業之間相互攻擊，務求「打殘」對手，不僅不利釋放創新活力，也妨礙產業升級。

對此，中共中央政治局已明確宣示要加以整頓，官方媒體也做出批評，反映出「內捲」已經惡化為一個不得不正視的經濟民生問題。站在京東的立場，收購佳寶有助於完善它在整個大灣區的生鮮供應鏈佈局，有利於其與盒馬的長期博弈。但站在香港的立場看，京東實力雄厚，為了蠶食對手的市場占有率，可以不斷燒錢，意味着消費者可在一段時期內「買平貨」（物美價廉），但也表示香港的街市商販很容易就會被擊潰，「這是好事，還是壞事呢？」

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