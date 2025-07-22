斷開馬斯克！川普金穹飛彈防禦系統 轉向亞馬遜衛星網絡

受到美國總統川普與SpaceX創辦人兼執行長馬斯克關係緊張的影響，金穹飛彈防禦系統正擴大尋求合作夥伴，擺脫對SpaceX的依賴。（路透檔案照）

2025/07/22 23:27

〔國際新聞中心／綜合報導〕3名知情人士透露，受到美國總統川普與太空探索科技公司（SpaceX）創辦人兼執行長馬斯克關係緊張的影響，川普政府積極推動的「金穹」（Golden Dome）國家飛彈防禦系統，正擴大尋求合作夥伴，包括亞馬遜旗下網路衛星系統部門「古柏計畫」（Project Kuiper），以及大型國防承包商。這一轉變顯示金穹發展策略上的重大轉向，即擺脫對SpaceX的依賴。

路透22日獨家報導，SpaceX的「星鏈」（Starlink）與「星盾」（Starshield）衛星網絡，已成為美國軍事通訊的核心支柱，但川普與馬斯克的關係持續惡化，最終公開決裂。早在這場衝突發生前，五角大廈與白宮官員便已開始評估替代方案，以避免這項規模達1750億美元的金穹計畫，關鍵工程過度依賴單一供應商。

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金穹系統的構想類似以色列的「鐵穹」（Iron Dome）本土飛彈防禦系統，但由於其為更龐大、更複雜的多層次防禦體系，因此必須仰賴規模更大的軌道衛星網絡，覆蓋更廣泛的地區。

五角大廈已接觸亞馬遜的「古柏計畫」，該計畫目前已發射78顆低軌衛星，目標是3000顆。此舉顯示川普政府願將商業科技企業納入國防基礎設施建設，並拓展合作對象至傳統軍工業者之外。

亞馬遜創辦人貝佐斯今年1月曾對路透表示，古柏計畫「主要針對商業用途」，但他也坦承，「毫無疑問，這些低軌衛星群將具有國防用途」。

古柏計畫發言人對報導不予置評，五角大廈亦拒絕評論，白宮則未回應置評請求。

1名美國官員指出，在尋求更多衛星供應商時，「古柏計畫是一個重要標的」。儘管SpaceX憑藉其無可匹敵的發射能力，仍將是主要競爭者，但2名知情人士指出，該公司在計畫中的佔比可能縮水。

此外，官方也已接觸Stoke Space與Rocket Lab等新興火箭公司，這些公司可望在計畫後期競標單次發射任務。儘管如此，鑑於SpaceX的規模、成功發射逾9000顆星鏈衛星的紀錄，以及在政府採購方面的經驗，該公司仍被視為有望協助執行金穹計畫主要部分，尤其是火箭發射相關合約的最有力競爭者。

官員指出，金穹計畫進入後期階段後，每次發射都將開放競標，「我們必須給予其他公司機會，不再只是SpaceX。」

不過，報導指出，金穹系統納入古柏計畫等商業平台，也引發安全疑慮，因為其衛星必須具備對抗網路攻擊與電子戰的防護能力，而這正是連SpaceX的星鏈都曾遭遇的重大挑戰。2024年5月，馬斯克曾表示，SpaceX正在投入「大量資源」，以應對俄羅斯的干擾攻擊，「這是一個棘手問題」。

亞馬遜旗下的網路衛星系統部門「古柏計畫」，成為川普政府推動金穹國家飛彈防禦系統積極爭取的合作廠商。（路透檔案照）

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