全球都在看！《路透》專題報導大罷免 直指國民黨受中共支持

台灣的大罷免行動引起國際關注。（資料照）

2025/07/23 00:38

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕首波大罷免投票將於本週六（26日）登場，不只國內高度關注結果，這場放眼全球民主國家前所未見的公民運動，也受到國際討論。世界排名前三大的新聞通訊社《路透》，22日特別做了大罷免專題報導，下標更直指當前面對罷免危機的國民黨立委，都受到中國共產黨的支持！

《路透》22日以「台灣將舉行大規模立委罷免投票，中國力挺在野黨」為標題進行專題報導，開頭就直指這場罷免行動可能徹底改變台灣立法院權力版圖，令人意外的是，被罷免的在野黨立委竟然獲得兩個不同尋常的支持者，那就是中國政府官員與中國官方媒體的支持。

請繼續往下閱讀...

《路透》表示，去年賴清德雖然順利當選總統，但其所屬的民進黨失去立院多數，從那之後，在野黨挾席次優勢頻頻跟執政黨對槓，不僅通過許多民進黨政府反對的法案，還削減政府的各項預算，尤其國防預算更是受到嚴重影響，這讓台灣在面對中國日益增加的威脅時，處於更不利的狀態。

推動大罷免的民間團體向《路透》強調，他們所發起的是一場明確的「反共」運動，國民黨正明目張膽出賣台灣利益，包括派立委前往中國「交流」、不支持提高國防預算、在立院製造各種混亂等等。而國民黨則堅決否認這些指控，並反過來指責賴清德進行「獨裁統治」，且用「綠色恐怖」來壓迫反對勢力。

《路透》接著說，面對大罷免危機，更讓國民黨感到不安的是中國沒有保持沉默，他們一向都非常擔心中國介入宣傳反罷，會被政敵拿來炒作。今年6月，就有負責對台政策的中國高官明確表示，稱這次大罷免是賴清德的「政治陰謀」；國台辦發言人朱鳳蓮還曾在記者會上批評賴政府，用民主之名行獨裁之實，用盡各種手段來打壓台灣在野黨。

大罷免重要推手曹興誠向《路透》直言，中國這些言論，等同替他們的主張背書，恰恰證明罷免運動的必要性，「這證明國民黨跟中國共產黨是站在同一邊，這反而幫了我們的忙」。面對這類批評聲音，國民黨發言人楊智伃則向《路透》宣稱，「我們和所有台灣人的想法一致，這是我們台灣人自己的事，這是民進黨與國民黨兩大政黨各自爭取民眾認同與支持的問題，完全跟中國大陸無關。」

不過專門分析中共官媒的台灣資訊環境研究中心（IORG）統計，光是在2025年上半年，中國官方媒體及其附屬的社群媒體帳號，就已經發表大約425篇文章或影片，將這次罷免運動形容為賴清德政府的「獨裁」與「綠色恐怖」。中共最大黨媒《人民日報》還曾經在今年4月發表評論，指責賴政府「肆意濫用罷免制度打擊反對黨，企圖建立『綠色獨裁』』。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤表示，中國跟國民黨對大罷免的批評口徑幾乎一致，中國顯然非常關心這次大罷免是否會成功，《路透》還特別針對此事請求國台辦置評，但到現在還未有回應。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法