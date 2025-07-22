美國會議員致函國防部 力挺AUKUS潛艦協議對抗中國

澳洲總理艾班尼斯（左起）、美國總統拜登、英國首相蘇納克2023年3月13日在加州共同宣布AUKUS協議。（法新社檔案照）

2025/07/22 23:18

〔國際新聞中心／綜合報導〕針對美國國防部正在檢討「澳英美三方安全夥伴關係」 （AUKUS）有關在2030年代初期開始為澳洲提供核動力攻擊潛艦的合作協議，引發澳洲憂心三方安全合作生變，美國國會「美中戰略競爭特別委員會」兩黨議員22日聯名致函國防部長赫格塞斯，強調為避免中國利用軍事力量改變印度洋-太平洋地區的勢力平衡，國會大力支持此一潛艦計畫。

美國國防部在6月表示，由於擔心美國難以滿足自身的潛艦需求，以及澳洲的艦艇未來是否會用來支援美國的政策，因此國防部正在審視澳洲、英國和美國之間的三方合作，以確保其符合總統川普的「美國優先」議程。此一AUKUS計劃是在前總統拜登任內的2023年公布，為對抗中國在印太地區的野心的努力的一部分。

請繼續往下閱讀...

共和黨籍聯邦眾議員穆勒納爾和民主黨籍議員克利什納穆希在22日聯合發表致赫格塞斯的信中表示，中國擴大軍事能力和對鄰國的脅迫行動表明，中國「準備使用軍事力量來改變印太地區的勢力平衡」。兩人表示，AUKUS架構是「面對中共持續侵略，大幅加強美國、澳洲和英國集體防禦的關鍵一步」。信中寫道：「AUKUS獲得國會兩黨的大力支持是有原因的。我們都明白這項協議有望加強我們的國家安全，以及我們兩個最親密盟友的安全。」

由於要求檢討AUKUS潛艦協議的呼聲，最早是由國防部次長柯伯吉提出，因此國會議員還特別將這封信的副本轉交給柯伯吉。柯伯吉目前正領導川普政府對AUKUS協議的檢討工作。國會議員在信中強調，美澳都必須繼續在AUKUS架構下進行「世代投資」，以擴大各自的潛艦工業基地、勞動力和部隊結構。他們也提及，注意到澳洲已承諾提供30億美元支持這些努力。

柯伯吉之前憂心，美國會在威懾中國的關鍵時刻無法動用澳洲潛艦。英國「金融時報」12日報導，柯伯吉要求澳洲與日本表態，說明如果美國與中國因台灣爆發戰爭時，他們將扮演什麼角色。

上週澳洲駐美大使陸克文表示，澳洲正與五角大廈合作進行審查，並有信心解決提出的所有問題。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法