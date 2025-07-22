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    產能過剩全球吃不消 貝森特：將要求中國建立消費經濟

    美國財政部長貝森特下週將與中國展開會談。（路透）

    美國財政部長貝森特下週將與中國展開會談。（路透）

    2025/07/22 22:39

    〔編譯魏國金／台北報導〕美國財政部長貝森特22日指出，他下週在斯德哥爾摩與中國舉行會談時，將討論包括中國對製造與出口過度依賴的議題。他說，「希望我們能看到中國撤回一些過剩的製造產能，並專注於建立消費經濟」。

    路透22日報導，貝森特在福斯財經新聞網的節目說，他下週一、二將與中國財長在斯德哥爾摩舉行會談，可能討論8月12日關稅談判最後期限的展延事宜。他說，「我認為我們與中國的談判實際上已到新程度，非常具有建設性，而且我們現在能夠讓許多事獲得處理，貿易處在非常好的程度」。

    報導指出，先前美中的關稅休兵，聚焦於中國重啟稀土金屬，而美國恢復半導體軟體與材料的流通，貝森特說，斯德哥爾摩的會談，川普政府將討論其他議題，包括中國對製造與出口的過度依賴。

    此外，他也將對中國持續採購受制裁的伊朗與俄羅斯原油，以及中國在烏俄戰爭中協助俄國提出警告。

    貝森特說，美國參院兩黨一致支持對持續採購俄羅斯原油的國家，課徵100%關稅的法案，他點名中國與印度。他說，「我將與歐盟財長保持聯繫，歐洲人談到嚴厲制裁俄羅斯，因此對受制裁的俄羅斯原油課徵高額的二級關稅的意願，對歐洲也非常重要」。

    他表示，美國將宣布與其他「一系列貿易協議」，而日本儘管執政黨選舉失利，難以推進談判，但日本也是當中的國家之一。不過，「如果我們無法很快的與日本達成協議，我也不會很訝異」。

    他說，多數國家的關稅將「從目前的10%反彈回4月2日的水準」，不過貿易協商可能持續下去。

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