喝水要錢、甜點只能徒手抓！ 他曝「最荒謬婚禮」現場超崩潰

網友發文抱怨，參加一場婚禮，當天不但在高溫超過35度的戶外舉行，甚至連要一杯水都得自掏腰包，示意圖。（歐新社）

2025/07/22 23:49

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕參加婚禮原是一樁喜事，卻也可能成為一場「災難」。網友發文抱怨，自己受邀參加一場婚禮，然而當天不但在高溫超過35度的戶外舉行，甚至連要一杯水都得自掏腰包，讓他崩潰直言「簡直像惡作劇」。

《紐約郵報》報導，網友日前在Reddit分享自己參加一場「災難級」婚禮，過程荒唐離譜。他說這場婚禮從收到邀請函就讓人一頭霧水，邀請卡上僅寫時間與地點，卻未提供任何關於服裝、流程或婚禮網站等補充資訊。他自行查詢場地後誤以為是室內，抵達現場才發現竟是在戶外舉行，且當天氣溫超過35度。不僅如此，現場賓客穿著混亂，有人甚至只穿短褲短袖。

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由於天氣炎熱，原PO滿身大汗，想喝水解渴，卻被工作人員告知「水要2美元（約新台幣58元）」，現場甚至貼出告示「所有飲料需付費，水也不例外」。更讓他傻眼的是，現場只接受現金，不收信用卡，讓原PO無奈表示「當時只想趕快離開現場」。

到了晚餐時間，餐點也狀況百出，主辦方準備的自助餐為家常料理，而餐桌上蒼蠅四處飛舞，讓人食慾盡失。等到甜點時間，現場也未提供任何盤子、叉子或餐巾紙，賓客只能徒手拿著甜點邊走邊吃。原PO直言「整場婚禮就像惡作劇，太荒唐了。以後如果再收到沒有任何細節的婚禮邀請，我一定婉拒」。

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