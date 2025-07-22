承認竊取美國核彈機密 中國裔研究員龔晨光面臨10年重刑

美國司法部宣布，家住加州聖荷西的59歲中國裔工程師龔晨光（Chenguang Gong）21日已承認竊取美國商業機密，其中包括用於偵測核彈發射的技術，將面臨最高10年聯邦監禁的刑期。（擷取自X帳號Insightful Geopolitics）

2025/07/22 19:38

〔編譯盧永山／綜合報導〕根據《法新社》、《CBS News》 報導，美國司法部宣布，家住加州聖荷西的59歲中國裔研究員龔晨光（Chenguang Gong），7月21日已承認竊取美國商業機密，其中包括用於偵測核彈發射的技術。龔晨光將面臨最高10年聯邦監禁的刑期，加州中區地方法院將於9月29日宣判刑期。

美國司法部表示，根據認罪協議，龔晨光擁有美國和中國雙重國籍，在去年短暫任職於洛杉磯一家研發公司（受害公司）期間，將該公司的超過3600份文件轉移到了個人存儲設備中。龔晨光目前已繳交175萬美元（新台幣5154萬元）保釋金，目前仍在保釋中。

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龔晨光去年2月6日被逮捕後，聯邦檢察官指控他竊取了為美國政府開發，且用於探測核彈發射、追蹤彈道飛彈與極音速飛彈等天基系統的精密紅外線感測器藍圖。龔晨光竊取的文件還包括用於探測「低可觀測目標」（low observable targets ）的感測器計畫，「低可觀測目標」是一個專業術語，包括隱形飛機、無人機和雷達規避巡航飛彈。

美國司法部當時表示，龔晨光竊取的技術「如果被國際行為者取得，將對美國國家安全構成危險」。

美國司法部還說，龔晨光在2014年至2022年間任職多家美國大型科技公司期間，曾多次申請加入中國政府啟動的所謂「人才計畫」。他在2019年的一封電郵中表示，他「冒著風險」來到中國參加「人才計劃」，認為自己可以為中國的「高端軍用積體電路」做出貢獻。

根據龔晨光的認罪協議，他的犯罪行為造成的預期經濟損失超過350萬美元（新台幣1.04億元）。

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