中國通訊管制加強! 貝萊德要求出差人員 禁用公司手機筆電

全球最大資產管理公司貝萊德（BlackRock），要求前往中國出差的員工，避免使用公司配發的筆記型電腦。（路透檔案照）

2025/07/22 19:37

〔國際新聞中心／綜合報導〕彭博22日披露，全球最大資產管理公司貝萊德（BlackRock）要求前往中國出差的員工，使用臨時借用手機，並避免使用公司配發的筆記型電腦。

報導引述貝萊德一份內部備忘錄指出，員工在中國差旅期間不得使用公司配發的電子設備，包括iPhone手機和iPad平板電腦。

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此外，貝萊德也禁止員工使用公司筆電，或透過虛擬私人網路（VPN）進行遠端連線，員工個人在中國旅行期間，也無法存取貝萊德內部網路。

貝萊德尚未對置評請求做出回應。

跨國企業人員正面臨中國對境內行動與通訊加強管制的局面。美國國務院21日表示，1名以個人身分前往中國的美國專利商標局員工，遭中方禁止離境。

本月稍早，富國銀行（Wells Fargo）行員茅晨月也被中國禁止出境。中國外交部聲稱，茅女涉及一起刑事案件。

路透引述消息人士報導，事件發生後，富國銀行決定暫停所有前往中國的差旅行程。富國銀行自2005年起在上海設有分行，並於2015年在北京開設另一分行。

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