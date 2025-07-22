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    太親中！川普準備宣布美國退出聯合國教科文組織

    位於法國巴黎的聯合國教科文組織總部外，美國和其他成員國的國旗豎立飄揚。（美聯社）

    位於法國巴黎的聯合國教科文組織總部外，美國和其他成員國的國旗豎立飄揚。（美聯社）

    2025/07/22 19:10

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕《紐約郵報》（New York Post）22日獨家報導，美國總統川普將宣布退出聯合國教育、科學及文化組織（UNESCO），理由是該組織堅持「多元化、公平和包容性」（DEI）政策，以及具有親近中國和巴勒斯坦、卻反美國及以色列的傾向。

    據報導，早在今年2月，川普就下令對美國在UNESCO的參與情況進行為期90天的審查，著重調查該組織內部是否存在任何「反猶太主義或反以色列情緒」。一位白宮官員透露，在進行審查時，美方官員對該組織的DEI政策及其親近中國、巴勒斯坦等國提出質疑。

    白宮副新聞秘書凱利（Anna Kelly）表示，川普總統已決定讓美國退出UNESCO，因為該組織的理念與美國選民在去年11月投票支持的「常識性政策」完全不符，「本屆總統將始終將美國放在首位，並確保我國在所有國際組織中的成員資格符合我們的國家利益」。

    此外，中國是UNESCO的第二大贊助國，副總幹事即為中國籍的曲星，經常利用影響力，淡化維吾爾族穆斯林等少數民族在國家歷史中的作用。凱利對此指出，中國利用其對UNESCO的影響力，推進有利於北京利益的全球標準。

    據了解，川普在首次執政的2017年就曾下令美國退出UNESCO，當時也是以反以色列偏見為由。此外，美國也曾在1983年雷根總統任內首次退出UNESCO，當時稱該組織「幾乎將其涉及的所有問題都政治化。它對自由社會，尤其是自由市場和新聞自由表現出敵意，並且預算擴張毫無節制」。

    2023年，美國在時任總統拜登指示下重新加入UNESCO，因為拜登認為美國必須身為一份子，才能對抗中國在該組織日益增長的影響力。

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