日本「迷惑系YTR始祖」當選奈良市議員 中國人哀鴻遍野原因曝

日本迷惑系YouTuber開山始祖、近年積極擔任守護奈良鹿志工的原田將大，高票當選奈良市議員。（圖擷取自@社群平台「X」，本報合成）

2025/07/22 21:51

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本今年的參議院選舉與以往相比，許多候選人勇於表達「日本優先」、「抗中友台」等訴求，甚至選擇以無黨籍身分參選。日本迷惑系YouTuber開山始祖、近年積極擔任守護奈良鹿志工的原田將大，高票當選奈良市議員，消息引發關注，更讓不少中國人哀號，「奈良不能去了」。

綜合日媒報導，現年34歲的原田將大（へずまりゅう）參選奈良市議員，在55名候選人中，以8320票、名列總投票排名第3當選，昨（21）日獲得當選證書。這個消息在日本引發兩極評價，反對原田將大當選的奈良市民指出，他過去為拍攝影片，做出一連串不當擾民、甚至犯法行為，擔憂他無法為市民履行議員職責。

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報導指出，原田將大一開始以「炎上系網紅」聞名，包含多次埋伏日本當紅YouTuber，跟蹤狂行為被多人痛斥，數度被其他YouTuber提告；他也與服飾店發生消費糾紛，遭店家報警，最終被警方依妨害業務與信用毀損嫌疑逮捕；他結帳前偷吃超市商品，被控以盜竊等罪逮捕，被判處1年6個月有期徒刑，緩刑4年及附帶保護觀察。

不僅如此，2020日本武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情最嚴峻期間，原田將大不戴口罩到山口縣多個人群聚集景點趴趴走，害與他接觸的民眾相繼染疫，山口縣知事村岡嗣政強烈不滿，公開譴責他的惡劣行為。過去看不慣原田將大的各方人士，也紛紛發文質疑，多次做出極端行為的原田將大，是否會給奈良市帶來更多麻煩。

據悉，原田將大去年開始不再以擾民等迷惑行為活動，轉而擔任阻止外國遊客騷擾奈良鹿的志工，定期在網路揭露遊客傷害鹿群的暴行照片或影片，他也積極蒐證向奈良縣政府陳情，促使縣政府今年4月修法，嚴禁所有人暴力傷害奈良鹿，違者會追究法律責任。原田將大也因此獲得當地民眾與日本年輕人的好感。

原田將大這次參選主打的政見是「不容忍外國人問題」，立誓不讓外國人傷害奈良鹿與奈良。根據《產經新聞》報導，一名20女大學生受訪說，原田將大「現在不是壞人」，比起不熟悉的政黨的政治家，他能改變現今的日本政治生態；另一名19歲女大學生也透露，對原田將大守護奈良鹿的行為感到共鳴，因此投票給他。

此外，原田將大揭露的外國遊客騷擾案例中，以中國籍遊客比例最多，因而常被中國網友炎上，中國數個新聞媒體也常用「專門碰瓷中國人博流量」等字眼，全力攻擊他。原田將大當選消息傳到中國，中媒怒控這凸顯出日本政治生態「深層病灶」的現狀，中國網友也在微博、小紅書等社群平台哀號，認為中國人未來恐遭他惡意針對。

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