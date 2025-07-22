日本「迷惑系YTR始祖」當選奈良市議員 中國人哀鴻遍野原因曝
日本迷惑系YouTuber開山始祖、近年積極擔任守護奈良鹿志工的原田將大，高票當選奈良市議員。（圖擷取自@社群平台「X」，本報合成）
吳裕堯／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕日本今年的參議院選舉與以往相比，許多候選人勇於表達「日本優先」、「抗中友台」等訴求，甚至選擇以無黨籍身分參選。日本迷惑系YouTuber開山始祖、近年積極擔任守護奈良鹿志工的原田將大，高票當選奈良市議員，消息引發關注，更讓不少中國人哀號，「奈良不能去了」。
綜合日媒報導，現年34歲的原田將大（へずまりゅう）參選奈良市議員，在55名候選人中，以8320票、名列總投票排名第3當選，昨（21）日獲得當選證書。這個消息在日本引發兩極評價，反對原田將大當選的奈良市民指出，他過去為拍攝影片，做出一連串不當擾民、甚至犯法行為，擔憂他無法為市民履行議員職責。
請繼續往下閱讀...
報導指出，原田將大一開始以「炎上系網紅」聞名，包含多次埋伏日本當紅YouTuber，跟蹤狂行為被多人痛斥，數度被其他YouTuber提告；他也與服飾店發生消費糾紛，遭店家報警，最終被警方依妨害業務與信用毀損嫌疑逮捕；他結帳前偷吃超市商品，被控以盜竊等罪逮捕，被判處1年6個月有期徒刑，緩刑4年及附帶保護觀察。
不僅如此，2020日本武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情最嚴峻期間，原田將大不戴口罩到山口縣多個人群聚集景點趴趴走，害與他接觸的民眾相繼染疫，山口縣知事村岡嗣政強烈不滿，公開譴責他的惡劣行為。過去看不慣原田將大的各方人士，也紛紛發文質疑，多次做出極端行為的原田將大，是否會給奈良市帶來更多麻煩。
據悉，原田將大去年開始不再以擾民等迷惑行為活動，轉而擔任阻止外國遊客騷擾奈良鹿的志工，定期在網路揭露遊客傷害鹿群的暴行照片或影片，他也積極蒐證向奈良縣政府陳情，促使縣政府今年4月修法，嚴禁所有人暴力傷害奈良鹿，違者會追究法律責任。原田將大也因此獲得當地民眾與日本年輕人的好感。
原田將大這次參選主打的政見是「不容忍外國人問題」，立誓不讓外國人傷害奈良鹿與奈良。根據《產經新聞》報導，一名20女大學生受訪說，原田將大「現在不是壞人」，比起不熟悉的政黨的政治家，他能改變現今的日本政治生態；另一名19歲女大學生也透露，對原田將大守護奈良鹿的行為感到共鳴，因此投票給他。
此外，原田將大揭露的外國遊客騷擾案例中，以中國籍遊客比例最多，因而常被中國網友炎上，中國數個新聞媒體也常用「專門碰瓷中國人博流量」等字眼，全力攻擊他。原田將大當選消息傳到中國，中媒怒控這凸顯出日本政治生態「深層病灶」的現狀，中國網友也在微博、小紅書等社群平台哀號，認為中國人未來恐遭他惡意針對。
選挙期間中は数々の嫌がらせを受け何度も頭を抱えました。— へずまりゅう （@hezuruy） July 21, 2025
選挙カーを追い回わされたりクラクションを鳴らされたり一回も演説ができなかったです。
基本朝から晩まで選挙カーで奈良市を回っていました。…
へずまりゅう奈良市議会議員選挙は中国人も注目しています。— へずまりゅう （@hezuruy） July 17, 2025
自分が当選したら悪さをする中国人は徹底的に許しませんからね。
奈良には新中議員がいますが圧力に屈することなく美しい奈良の街を皆様からお守りします。
勿論メガソーラーパネルも大反対です。 pic.twitter.com/Al0vqU83ud
自分一人だけの力ではここまで来れませんでした。— へずまりゅう （@hezuruy） July 21, 2025
皆様本当にありがとうございます。 pic.twitter.com/v9h7HbfARA
奈良の鹿さんは本当に神の使いでした。— へずまりゅう （@hezuruy） July 21, 2025
この子達をお守りし人生が変わりました。 pic.twitter.com/PbIXHPzOMU
へずまりゅうが奈良市議会議員選挙で当選し参政党がトップ当選。— へずまりゅう （@hezuruy） July 21, 2025
これは選挙×SNSが必須な時代が到来したということ。
普段選挙に行かない若者が興味を持つ良いきっかけになりました。
以上のことから今後 SNS規制は絶対にすべきではありません。
未来を変えるのは国民なのだから。 pic.twitter.com/GDBeh3GGis
ここの鹿さん達は警戒心が強いです。— へずまりゅう （@hezuruy） July 22, 2025
モフ子ファミリーと呼ばれています。
因みにモフ兄はヒカルの動画に出た伝説の鹿さんです。
毎日会うから顔を覚えてくれました。