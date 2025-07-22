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    前中國司法部副部長劉志強受賄1.74億 被判刑13年

    前中國司法部副部長劉志強被控受賄案，安徽省蕪湖市中級人民法院今天判處他13年有期徒刑。（擷取自中國司法部網站）

    前中國司法部副部長劉志強被控受賄案，安徽省蕪湖市中級人民法院今天判處他13年有期徒刑。（擷取自中國司法部網站）

    2025/07/22 19:11

    〔中央社〕前中國司法部副部長劉志強被控受賄案，安徽省蕪湖市中級人民法院今天以他在公安部、司法部任職17年間共受賄人民幣4245萬餘元（約新台幣1.74億元）為由，判處13年有期徒刑，並處300萬元罰金，同時追繳其所有受賄所得財物。

    央視報導，法院查出，劉志強自2007年至2024年4月利用擔任中國公安部國際合作局長，青海省副省長兼公安廳長，司法部副部長，國家禁毒委員會委員等職務上的便利及職權、地位形成的便利條件，為他人在企業經營、項目承攬、業務推廣、職務晉升等事項上提供幫助，直接或間接非法收受相關人員給予的財物，共計折合4245萬餘元。

    法院認為，劉志強的行為構成受賄罪，受賄數額特別巨大，應依法懲處。但鑑於他到案後「如實供述罪行，主動交代辦案機關尚未掌握的部分受賄事實，認罪悔罪，積極退贓，涉案贓款贓物大部分已追繳到案」，具有從輕處罰情節，依法可從輕處罰，遂作出上述判決。

    報導指出，劉志強今天在法庭進行最後陳述，並當庭表示認罪悔罪。

    劉志強是在2024年4月30日被中共中紀委宣布調查。在他被調查前，已有吳愛英、傅政華、唐一軍等3名前任中國司法部長被查，使中國司法部正副部長被戲稱為「高危職業」。

    劉志強1963年7月生，山東鄄城人，擁有研究生學歷，1984年8月參加工作，1986年12月加入中共，此後長期在公安系統工作，曾任公安部外事局長、國際合作局長，2012年6月調任青海省副省長兼公安廳長，2016年1月升任司法部副部長，2023年6月去職。

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