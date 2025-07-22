比罰錢還有效！日本愛知縣停車場看板嚇壞網友

網友發文分享，愛知縣一處古戰場附近的手寫告示牌，內容提醒民眾勿在現場亂丟垃圾或如廁，以免褻瀆戰死英靈。（圖截自X／@RoOqHywdq31S1dp）

2025/07/22 20:11

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕網友發文分享，日本愛知縣一處歷史古戰場附近的手寫告示牌，內容提醒民眾勿在現場亂丟垃圾或如廁，以免褻瀆戰死英靈，語氣莊嚴又帶點神秘感。貼文曝光後，引起網友熱議。

日媒「LIMO」報導，這則貼文由網友しゅゔぁる（@RoOqHywdq31S1dp）在X發布，照片中可見一塊停車場旁的木製看板。內容以毛筆寫道「致停車於此的各位：此地乃設樂原決戰之激戰地。請勿隨意丟棄垃圾或於此處排泄，以免褻瀆英靈。敬請留意」。貼文曝光後，引起網友熱議，「這比監視器或罰金還有震懾力」、「這字跡太有感覺了」、「不說『禁止』，而是說『請留意』，反而更嚇人」。

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該看板所提到的「設樂原決戰」，為戰國時代著名戰役「長篠之戰」的最終決戰，當時織田信長與德川家康聯軍對抗武田勝賴軍，並首次大規模使用鐵砲戰術，在軍事史上具有劃時代意義。報導指出，該看板設置地點鄰近「長篠堰堤」、「花之木公園」，皆為當年戰場核心區域。原PO表示，看板上的筆跡讓他感受到書寫者的敬意與真誠，因此特別拍照分享。

報導也提到，貼文作者目前定居於愛知縣奧三河地區，並積極參與當地環境保育工作。原PO指出，奧三河地區擁有豐富的自然與歷史資源，包括濕地、古戰場、傳統祭典、山城遺跡等。作為從東京移居而來的居民，他深感地方的日常風景本身就是一種珍貴資產，並希望更多當地居民能重新認識家鄉的價值。

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