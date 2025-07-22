美國防長承諾捍衛菲律賓 暗示美菲同盟關係涵蓋台灣海峽

菲律賓總統小馬可仕21日訪問華府，美國防長赫格塞斯表示，華府將捍衛長期盟友菲律賓，並加強軍事資源，嚇阻強勢武斷的中國。（路透）

2025/07/22 17:24

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國防長赫格塞斯和國務卿魯比歐21日會晤到訪的菲律賓總統小馬可仕，兩人均對美菲逾70年歷史的共同防禦條約表達承諾，稱華府將捍衛長期盟友菲律賓，並加強軍事資源，嚇阻強勢武斷的中國。

綜合《美聯社》、《朝鮮日報》報導，赫格塞斯表示：「美菲同盟關係有悠久的歷史，但從未像現在這樣強大和關鍵，我們仍在為共同防禦條約做出貢獻。該條約適用於在包括南海在內的太平洋任何地方，或針對美國軍隊、飛機和船隻所發動的攻擊。」

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赫格塞斯這番言論不僅被解讀為，美菲同盟範圍不僅涵蓋整個國際水域，當菲律賓在南海遭到中國攻擊時，美國將提供支援，當美國在包括台灣海峽在內的東海遭受中國攻擊時，菲律賓也可能提供支援。

小馬可仕回應說：「美國致力於依靠實力達成和平，菲律賓有意向與該地區所有共享此一願景的國家合作，我們雖不尋求武裝衝突，但從現在到未來都應做好因應準備，這一點菲律賓立場堅定。我相信，我們與美國的同盟關係在維護南海穩定方面發揮了重要作用。」

事實上，隨著菲律賓在南海頻繁遭到中國的海上侵犯，菲律賓在本國沿海、台灣海峽等區域正在加強與美國、日本等盟國的合作。菲律賓國防部長鐵歐多洛先前也直言，「若說台灣的安全不會對我們產生影響，是鴕鳥心態的說法 」，並表態支持日本將東海、南海與朝鮮半島視為「單一戰區」構想。

此外，菲律賓也正在加強與台灣的合作，雖然菲律賓仍維持「一中政策」，但今年4月小馬可仕放寬了政府官員與台灣官員接觸的限制，並允許台灣公民免簽入境菲律賓。《華盛頓郵報》報導，在美國和菲律賓海軍陸戰隊今年6月的聯合演訓中，台灣海軍和海軍陸戰隊觀察團也有參與。

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