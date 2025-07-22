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    美4歲男童遭美洲獅咬傷 爸爸英勇拯救

    美國華盛頓州奧林匹克國家公園發生男孩遭美洲獅咬傷事件。示意圖。（法新社）

    美國華盛頓州奧林匹克國家公園發生男孩遭美洲獅咬傷事件。示意圖。（法新社）

    2025/07/22 17:14

    〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國國家公園管理局說，華盛頓州奧林匹克國家公園21日發生4歲男童遭美洲獅咬傷事件，目擊者說，孩子的父親英勇拯救了他。

    根據《CBS News》報導，1隻戴著追蹤項圈的美洲獅在奧林匹克國家公園颶風嶺（Hurricane Ridge）觀景台附近襲擊男童，颶風嶺是一處視野開闊的熱門山區。

    襲擊事件於21日下午3點15分左右通報護林員，醫護人員和公園工作人員趕往受傷兒童身邊。男孩被空運到西雅圖港景醫療中心治療。醫療中心說，男孩治療情況良好，現已出院。

    美國國家公園管理局說，護林員收到通報，立即搜尋美洲獅，警犬隊當天下午5點左右加入搜尋行動後，護林員發現美洲獅。管理局補充，公園工作人員當天已殺死美洲獅。

    美國國家公園管理局指出，為保護孩子身分，不會公布任何相關資訊。

    當天參觀奧林匹克國家公園的莫羅（Steve Murrow）和岳父弗倫尼肯（Mike Flenniken）說，目擊者告訴他們，有男孩遭到美洲師攻擊，孩子父親英勇救下他。莫羅稱讚，男孩父親無疑是位英雄。

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