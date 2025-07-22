YouTube重拳出擊！一季下架近1.1萬頻道 劍指中俄「大外宣」

Google宣布旗下YouTube平台，於今年第二季度大規模移除了近1.1萬個與國家主導的政治宣傳活動有關的頻道，其中絕大多數來自中國與俄羅斯。（路透資料照）

2025/07/22 16:47

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據美國財經媒體《CNBC》報導，Google公司22日宣布，旗下YouTube平台在2025年第二季度，大規模移除了將近1.1萬個與中國、俄羅斯等多國政府主導的政治宣傳活動有關的頻道。此舉是Google在全球資訊戰中，持續扮演內容治理守門人角色的最新行動。

根據Google威脅分析小組（Threat Analysis Group, TAG）的季度報告，在遭移除的頻道中，超過7700個與中國有關，主要以中、英文發布支持北京、批評美國外交政策的「大外宣」內容。另外，超過2000個頻道則與俄羅斯有關，以多種語言運作，內容主要為支持俄羅斯並批評烏克蘭及西方國家。

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除了大規模頻道清理，TAG在5月份還針對性地移除了與俄羅斯官媒「今日俄羅斯」（RT）有關的20個YouTube頻道、4個廣告帳戶與1個Blogger部落格。

報導指出，RT被指控在2024年美國大選前，透過其子公司，付費給美國本土的保守派意見領袖製作社群內容，企圖影響政治輿論。據美國國家廣播公司（NBC）新聞報導，知名保守派創作者普爾（Tim Pool）、魯賓（Dave Rubin）與班尼·強生（Benny Johnson）等川普的堅定支持者，都曾為一家名為「Tenent Media」的公司創作內容，而該公司正是檢方在起訴書中提及的RT相關單位。

Google的報告也揭示，這類「協調式影響行動」正向全球擴散。第二季的清理對象，還包含與亞塞拜然、伊朗、土耳其、以色列、羅馬尼亞及迦納等國有關的宣傳網絡，其內容多為攻擊國內政治對手，或圍繞地緣政治衝突（如以巴戰爭）進行立場宣傳。

YouTube發言人表示：「最新報告的發現，符合我們對這項常規且持續工作的預期。」事實上，早在2022年3月俄烏戰爭爆發後，YouTube便已封鎖RT相關頻道。今年第一季，Google下架的帳號數更超過2.3萬個。

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