中裔石平堅決反共當選日本參議員 籲政治家都應公布出身

反共的中裔政治評論家石平（左）當選日本參議員，他認為所有歸化為日本人的政治家都應該公開自己的出身。圖為石平今年6月底在大阪日台交流協會演講。（圖擷自日本維新會豐中市議員橫尾しずか「X」帳號）

2025/07/22 16:58

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕出身於中國的政治評論家石平當選日本參議員，他堅決反對中共並放棄中國國籍歸化為日本國籍，他今天（22日）接受專訪時，強調任何歸化為日本人的政治家都應該公開自己的出身才對。

據《產經新聞》報導，來自中國的石平於2007年歸化成日本籍，他針對中國官方船隻屢次在釣魚台（日本稱尖閣諸島）海域航行一事，持續批判這是中共的霸權主義行為。

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石平以自己的經驗為例，指稱日本的歸化制度太過寬鬆，對申請人不會詢問任何關於思想或信仰的問題，使得外籍人士不用宣誓忠誠或表達自身對日本情感，這和美國歸化制度有明顯不同，日本應該要對此進行改革。

石平認為，當局需要對歸化者進行一段時間的管控，檢查對方在入籍後是否真心熱愛日本，或者是展現出反日的真實本性，為了處理這種情況，必須要有撤銷歸化的相應措施，他希望自己之後能夠往制定相關規定來努力。

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