日本心理治療資源不足 性犯罪歪風難杜絕

日本性騷擾案件大多發生在地鐵等公共運輸工具上，但大多數受害者傾向隱忍。圖為東京地下鐵丸之內線。（彭博）

2025/07/22 16:53

〔編譯孫宇青／綜合報導〕日本《共同社》英文版22日報導，與其他已開發國家相比，日本因性騷擾相關犯罪而聲名狼藉，包括偷窺、列車性騷擾等，但現有針對性犯罪者的心理治療計畫規模仍太小，相關私人機構也寥寥無幾，許多慣犯未能接受任何治療，犯罪行為恐怕不會停止。

根據日本內閣府去年1項3.6萬人參與的線上調查，超過10％的16至29歲族群曾遭受性騷擾，男女皆然，大多發生在地鐵等公共交通工具上，但社會規範和沉默文化往往阻礙受害者檢舉及警方執法。

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日本政府已推出針對性犯罪者的心理治療計畫規模仍很小，許多慣犯未能接受任何治療。同時，為性犯罪者提供治療計畫的私人機構也寥寥無幾。

2024年7月，日本關西地區1個地方法院審理1名38歲前自衛隊成員，他因與未成年少女發生性關係而被起訴。事實上，早在2022年，這名男子就因類似事件被罰款。當被檢方問及動機時，他表明：「我當時很絕望，根本不在乎」。

該男子一直在服用治療工作壓力引發的精神疾病藥物，但他的問題從未解決，他的精神狀態被認為是導致犯罪行為的原因之一。被捕後，他意識到自己的性癖好，並開始接受臨床治療。

為了防止性犯罪者再犯，日本政府於2006年為監獄和其他機構中的性犯罪者引入認知行為療法計畫。這是一種心理療法，可以幫助人們識別消極或破壞性的傾向或行為。

性犯罪者通常會將受害者反應解讀為「興奮」，即使受害者明顯厭惡這種行為。該療法旨在揭示這種「認知偏誤」可能導致性犯罪，並幫助犯罪者認識到他們的解讀是錯誤的。

根據日本法務省1項研究，在出獄3年內參加該計畫的性犯罪者的再犯率是未參加者的3分之2，但只有特定類型的囚犯才有資格參加，許多人在不知如何管理情緒的情況下就出獄，最終再次犯罪。

多年來一直為性犯罪者提供治療的臨床心理學家金谷大哲（Daitetsu Kanaya，音譯）表示，需要接受治療的犯罪者正面臨困境。因此，他2020年在福岡建立1所認知行為治療中心，為2到3人的小組提供為期10個月的治療計畫。

金谷提到，1名患者是來自福岡的30多歲男性，從中學時期就有偷窺癖，這種行為持續到成年後壓力增大時愈演愈烈，最終引發入室搶劫、偷拍等性犯罪。

他的妻子說，犯罪是丈夫應對壓力的方式，並說服他開始在金谷的治療中心接受治療。男子則表示，此前並不知道有這樣的計畫，他藉此改變心態，變得積極，避免再次犯下性犯罪。

金谷指出，日本重視要求犯罪者悔改，「但人們對有效預防再次犯罪的臨床治療缺乏了解」。

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