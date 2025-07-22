《鬼滅》最終章日本首映票房破73億日圓 戲院急公告：爆米花不夠啦！

《鬼滅之刃》劇場版無限城篇第一章「猗窩座再襲」將於8月在台灣上映。（木棉花提供）

2025/07/22 16:55

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕紅遍全球的日本動漫《鬼滅之刃》終於贏來最終篇章，劇場版「無限城篇－猗窩座再襲」本月18日在日本首映（台灣8月8日上映），首日票房就突破17億日圓（約新台幣3.3億），榮登日本影史首日票房冠軍。也因為最終章動畫有太多粉絲搶看，地方電影院傳出爆米花和製冰機供不應求，一度緊急發出暫停供應公告。

《鬼滅之刃》2019年動畫化後爆紅，6年後終於迎來最終章，主角竈門炭治郎、我妻善逸、嘴平伊之助與一眾「鬼殺隊」柱石掉入無限城，與該作最大反派鬼舞辻無慘及一眾上弦之鬼展開決戰。最終章將分成三部曲，首部曲「猗窩座再襲」在日本已於本月18日上映，首日票房突破17億日圓，不僅超越5年前的劇場版「無限列車篇」，還刷新了日本影史首日票房紀錄。

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綜合日媒報導，據官方統計，截至21日止，這部電影在日上映4天已累積516萬4348人觀看，票房收入達73億1584萬6800日圓（約新台幣14.6億）。「無限列車篇」當年創下日本影史最高票房紀錄517億日圓（約新台幣103億），此次「無限城篇－猗窩座再襲」有望打破該紀錄，不少網友直呼「只有鬼滅能超越鬼滅！」

也因為太多粉絲搶看，位於名古屋市的購物中心「永旺夢樂城 名古屋茶屋」的「永旺電影院」（AEON Cinema），本月20日突然在官網發出「緊急公告」，表示鬼滅吸引太多人前來觀影，爆米花和飲料用的冰塊供不應求，因為難以保證爆米花庫存，且製冰機製冰的速度也跟不上，只好公告暫停供應。

日本有地方電影院傳出爆米花和製冰機供不應求，一度緊急發出暫停供應公告。（圖翻攝自イオンシネマ官網）

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