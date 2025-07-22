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    飢荒慘況惡化! 法外長籲以色列讓外媒進入加薩

    法國外長22日呼籲以色列允許國際媒體進入加薩走廊。（歐新社）

    法國外長22日呼籲以色列允許國際媒體進入加薩走廊。（歐新社）

    2025/07/22 16:09

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕在以色列持續21個月高壓轟炸及管控下，加薩走廊的饑荒情況持續惡化。法國外交部長巴霍（Jean-Noel Barrot）22日呼籲以色列當局，允許外國媒體進入加薩，報導當地的真實情況。

    《法新社》報導，巴霍22日在烏克蘭東部接受《法國國際廣播電台》訪問時，呼籲以色列開放外媒進入報導加薩狀況，並提到希望在幾週內撤離與《法新社》等法媒合作、目前身處危險之中的巴勒斯坦自由記者。

    自2023年10月7日以哈戰爭爆發以來，以色列就禁止所有國際記者進入加薩走廊。

    以色列21日將軍事行動擴大到加薩中部城市迪爾巴拉（Deir el-Balah）後，巴霍敦促以軍「立即停火」，「以軍在加薩的軍事行動已不再有任何正當理由，這次進攻將加劇本已災難性的局勢，並導致新的人口被迫流離失所，我們對此予以最強烈譴責」。

    與此同時，世界衛生組織（WTO）秘書長譚德塞也表示，該組織在加薩的主要倉庫遭到以色列攻擊，以軍還闖入世衛工作人員的住處，強迫婦女和兒童走路撤離，並給男性工作人員戴上手銬、剝光衣服，還在槍口威脅下審訊他們，呼應西方國家要求以色列立即停火。

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