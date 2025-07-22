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    房客「掛衣1舉動」 害飯店房間慘積水

    飯店房間大積水，只因旅客的隨手「1舉動」損失上萬元。（擷取自微博）

    飯店房間大積水，只因旅客的隨手「1舉動」損失上萬元。（擷取自微博）

    2025/07/22 17:03

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕只是掛個衣服，整間房卻大積水！中國貴陽市1名旅客入住飯店時，隨手將衣服掛在房內的消防灑水裝置上，不料卻引發灑水裝置，導致整個房間淹水，還波及周遭客房。當事人坦言雖然看到警示標語，但未察覺那是灑水頭，沒想到隨手一掛釀成大禍，而事後已與飯店協商賠償。

    綜合中媒報導，貴陽1間飯店近日曝光監視畫面，房客入住後隨手將衣物掛在消防噴淋裝置上，導致灑水系統啟動，房內水柱瞬間狂噴造成滿地積水，甚至波及隔壁客房。事後飯店表示，事發當時房內已有張貼警示，客人坦言有看到提醒字樣，卻不清楚噴頭長相，才一時疏忽釀禍。

    警方到場協調後，當事人自知失誤，賠付人民幣2000元（約新台幣8208元），但實際損失估算恐高達2萬元人民幣（約新台幣8萬2087元）。飯店坦言，該筆賠償僅用於照顧其他房客，房內毀損則全由業者自行吸收。考量肇事者已離開、非本地人，且訴訟成本高，最後業者選擇不再追究。

    消息曝光後，引起網友熱議，「我們通常都掛在淋浴間，然後開暖風，一覺睡起來乾的透透的」、「提醒就貼在噴淋裝置旁邊，造成損失就照價賠償」、「自己把箱子橫放在桌上，然後把拉桿拉用出來就有地方掛了」、「噴頭：我再給你洗洗吧，你洗的不行」。

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