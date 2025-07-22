患難見台日真情 李逸洋感謝日本各界慰問丹娜絲風災

駐日代表李逸洋感謝日本友人送暖。（資料照）

2025/07/22 16:54

〔駐日特派員林翠儀／東京22日報導〕台灣中南部遭丹娜絲颱風重創，日本政要和國會議員紛紛透過社群媒體發文慰問，地方政府也紛紛以募款或捐款方式等希望協助災區重建，駐日代表李逸洋今天透過代表處發布新聞稿說，台日深厚友誼及患難互助精神彌足珍貴，感謝日本友人送暖。

新聞稿中指出，日本首相石破茂、安倍昭惠夫人、日華議員懇談會會長古屋圭司、自民黨青年局等日本政要於風災後，紛紛於社群媒體發文向台灣表達慰問之意，李逸洋也透過代表處臉書、X表達謝意。

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此外，日本地方政府亦紛紛以募款或捐款方式等表達協助我災區重建之意願，山形市、青森縣弘前市發起募款活動及富山縣礪波市致慰問函，李代表亦致函感謝來自日本各地的情誼。

代表處指出，弘前市於7月14日在市役所官網公布為台南市募款的訊息，稱此次颱風對與該市交流甚深的台南市受到嚴重損害，表達慰問並盼募款協助台南市重建。山形市則於7月16日在臉書、7月21日市役所官網發文呼籲募款支援台南市。石川縣則說將派員至駐日代表處轉交慰問金目錄。

李逸洋說，台灣與日本每當發生地震、颱風等天然災害時，雙方都在第一時間表達慰問與提供協助，這種患難見真情的關係相當難得。感謝日本民眾捐款，將會用於災民及災後重建，期盼災區復原後能有許多日本民眾造訪，並盼未來深化台日在防災、救災及重建等領域進一步合作。

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