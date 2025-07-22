有毒藻類肆虐澳洲 數百種海洋生物死亡

大規模有毒藻類持續蔓延澳洲南海岸，導致數百種海洋生物死亡。（擷自X@NyraKraal）

2025/07/22 16:23

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕大規模有毒藻類持續蔓延澳洲南海岸，導致數百種海洋生物死亡，漁業資源受到破壞，引發澳洲日益增長的擔憂。

根據《法新社》報導，澳洲總理艾班尼斯本週撥付聯邦資金，用於應對米氏凱倫藻危機（Karenia mikimotoi），該藻類在3月中旬首次出現後一直持續存在。

請繼續往下閱讀...

米氏凱倫藻會損害魚類的鰓並使其窒息，該藻類在3月中旬於澳洲南海岸首次被發現時，其覆蓋面積達4400平方公里。

雖然澳洲希望該藻類能夠消散，但它持續在南澳蔓延。在野生動物豐富旅遊景點，例如袋鼠島、約克半島和弗勒里厄半島，海灘上散落著鯊魚、螃蟹和章魚的屍體。

新南威爾斯大學海洋生態學家弗吉斯（Adriana Verges）說，南澳藻類危機的極端嚴重性，再怎麼強調都不為過。

弗吉斯稱，該危機導致近500種海洋物種大規模死亡，包括關鍵的棲息地海綿動物、其他無脊椎動物以及魚類等。

艾班尼斯表示，一系列問題導致藻類危機，包括富含營養的洪水徑流和高於平均水平的海洋溫度等。

澳洲海洋保護協會執行長甘布林（Paul Gamblin）認為，受到衝擊的漁業和水產養殖業，可能需要數年時間才能恢復過來。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法