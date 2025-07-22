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    孟加拉軍機墜毀校園至少27死 全國降半旗哀悼

    孟加拉首都達卡21日發生嚴重空難意外，1架空軍F-7 BGI戰機在例行訓練任務中，墜落一所學校，造成至少27人死亡、88人受傷送醫，其中多數為燒燙傷。（路透）

    孟加拉首都達卡21日發生嚴重空難意外，1架空軍F-7 BGI戰機在例行訓練任務中，墜落一所學校，造成至少27人死亡、88人受傷送醫，其中多數為燒燙傷。（路透）

    2025/07/22 16:41

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕孟加拉首都達卡（Dhaka）21日發生嚴重空難意外，1架空軍F-7 BGI戰機在例行訓練任務中，墜落一所學校，造成至少27人死亡、88人受傷送醫，其中多數為燒燙傷。

    據《路透》報導，該架F-7 BGI戰機當地時間21日下午1時06分（台灣時間同日下午3時06分）從達卡庫米托拉（Kurmitola）空軍基地起飛不久即傳出機械故障，隨即墜毀。戰機撞上里程碑學校暨學院（Milestone School and College）內建築，引發大火並波及在校學生與教職員。

    災後現場一片焦黑，搜救人員連夜清理殘骸，試圖尋找生還者。許多家屬焦急在場守候，場面哀戚。孟加拉臨時政府衛生首席顧問特別助理拉赫曼（Sayedur Rahman）透露，已知有27人死亡，共有88人因燒傷送院，死者中有25名孩童、1名老師及飛行員。

    孟加拉政府昨宣布今天（22日）全國哀悼1天，全國各機關降半旗，並呼籲宗教場所為罹難者舉行特別祈禱儀式。

    據《詹氏資訊集團》（Jane's Information Group）資料指出，F-7 BGI為中國成都殲-7戰機系列中最後一款，也是該系列最先進的機種。孟加拉於2011年與中國簽約購買16架，並於2013年全數交付完畢。

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