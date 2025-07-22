日本TOEIC集體作弊手法曝光 京大中國籍留學生3度被補

就讀京都大學研究生院2年級的中國籍留學生王立坤，被查出今年涉嫌多次參與東京都各區的多益考試集體作弊事件，今（22）日被警方「再逮捕（同個犯人涉及不同案件）」。（圖擷取自社群平台「X」）

2025/07/22 16:32

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本今年5月爆出，東京都板橋區的多益（TOEIC）英文能力檢定考試，27歲中國籍留學生王立坤涉嫌當槍手，系統性協助數十名中國籍考生作弊，被警方逮捕調查。警方查出王立坤3月冒充他人參與東京練馬區多益考試，今（22）日對其進行「再逮捕（同個犯人涉及不同案件）」，同時公布作弊手法。

綜合日媒報導，日本多益檢定主辦單位曾向警方反應，分數超過900分的中國籍考生「異常增加」，還目睹有名考生在考場內「用中文喃喃自語」等異狀，懷疑有大規模舞弊事件。事後警方鎖定就讀京都大學研究生院2年級的中國籍留學生王立坤，並查出他從今年2月、3月、5月和6月假冒其他人身分，前往東京都各區的多益考場當槍手。

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警方透露，王立坤進入考場前會戴上口罩，裡面藏著小型麥克風，藉此向其他中國籍考生傳送答案。東京都警視廳今日正式公開作弊手法，上月涉嫌參與作弊的10名中國籍考生坦承，他們會將一顆外型像是金屬珠的「微型耳機」塞入耳中，藉此等待槍手傳送答案，從照片顯示，這種耳機直徑僅3毫米，外人難以用肉眼立即察覺。

另外，王立坤在今年5月首度因涉嫌作弊被警方逮捕，事後被查出2月曾以類似手法參與東京北區多益考試，而遭到警方再逮捕；警方公布根據最新調查，發現王立坤3月也曾假冒他人身分到東京練馬區多益考試，因此在今日將其進行再逮捕。警方懷疑，王立坤參與的多起系統性作弊事件，是有專業組織在背後運行，正在進一步追查中。

東京都警視廳今日正式公開作弊手法，上月涉嫌參與作弊的10名中國籍考生坦承，他們會將一顆外型像是金屬珠、直徑僅3毫米的「微型耳機」塞入耳中，藉此等待槍手傳送答案。（圖擷取自社群平台「X」）

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