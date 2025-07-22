日本參議院選舉驚傳「偽造選票」 東京1投票所發現38張異常

日本20日舉行參議院選舉，民眾在東京的投票所進行投票。（路透）

2025/07/22 16:14

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本20日舉行參議院選舉，然而開票過程卻在東京都東久留米市一處投票所驚見38張疑似偽造選票，引發社會關注。選舉管理單位已報警處理，並著手調查來源與動機。

據《讀賣新聞》報導 ，東久留米市選舉管理委員會表示，一所投票所在開票作業期間，負責打開選票的工作人員發現混入38張與正式選票幾乎相似的紙張，其中10張屬於東京選區區域選票，另有28張則為比例代表選票。這些偽造選票雖然紙張尺寸與顏色與真票相近，但肉眼可見非正式格式，內容上皆填寫某特定政黨名稱。

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市選管會表示，這批偽票已全部列為無效票，並即刻通報東京都選舉管理委員會及當地警方處理，初步研判為人為蓄意混入，正進一步調查偽票來源與相關責任。

除了偽造選票事件外，其他地區也傳出投票相關違規或疏失。福岡縣發生一名女性選民於所屬市町村投完票後，又攜母親選舉通知書前往鄰近古賀市投票。古賀市選舉管理委員會認定其行為涉嫌違反《公職選舉法》，並已報警處理。

另在東京都大田區，一處投票所的選務人員於投票日誤將錯誤的區域及比例代表選票發給25名選民，恐導致選票無效。新潟縣胎內市及愛知縣北名古屋市亦發生類似選票分發錯誤情形。

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