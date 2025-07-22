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    巴基斯坦山崩至少3死15失蹤 多輛汽車遭掩埋

    暴雨引發的山崩捲走巴基斯坦北部山區公路上的汽車，造成至少3人死亡。（擷自X@OSPSF）

    暴雨引發的山崩捲走巴基斯坦北部山區公路上的汽車，造成至少3人死亡。（擷自X@OSPSF）

    2025/07/22 16:47

    〔編譯謝宜哲／綜合報導〕巴基斯坦官員今（22）日表示，暴雨引發的山崩捲走巴基斯坦北部山區公路上的汽車，造成至少3人死亡和15人失蹤，另有多輛汽車被掩埋。

    根據《法新社》報導，吉爾吉特-巴爾蒂斯坦（Gilgit-Baltistan）地區高級警官哈米德（Abdul Hameed）22日稱，21日強降雨導致吉爾吉特-巴爾蒂斯坦迪亞默區發生山崩，公路上有8輛以上汽車被捲走。

    哈米德指出，已找到3具屍體，仍有15人失蹤，至少有10輛汽車被掩埋。

    吉爾吉特-巴爾蒂斯坦21日遭遇的洪水，已導致50棟房屋、4座橋樑、1家旅館和1所學校損壞。另外主要公路被阻塞，通訊訊號也受損。該地區政府發言人法拉克（Faizullah Faraq）說，政府人員將數百名被困遊客護送下山，當地村民則提供緊急避難所和援助。

    吉爾吉特-巴爾蒂斯坦是熱門旅遊勝地，以巍峨山脈、深邃山谷和寬闊河流為特色。

    季風季節為南亞帶來了全年70%到80%降雨量，在印度和巴基斯坦，季風季節從6月持續到9月。每年降雨對農業和數百萬農民生計至關重要，但也帶來破壞。巴基斯坦6月下旬，至少13名遊客在河岸邊躲避山洪時被洪水捲走身亡。2022年季風洪水淹沒巴基斯坦三分之一土地，造成1700人死亡。

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