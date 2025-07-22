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    川普再槓媒體！ 禁《華爾街日報》隨行訪問蘇格蘭

    抗議者18日在白宮外舉著標語，要求公布所有與艾普斯坦有關的文件。（法新社）

    抗議者18日在白宮外舉著標語，要求公布所有與艾普斯坦有關的文件。（法新社）

    2025/07/22 16:02

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統川普繼控告《華爾街日報》對他誹謗後，21日進一步禁止該報隨他出訪蘇格蘭，再次與重量級媒體開戰。

    《華爾街日報》日前披露川普曾在2003年為昔日友人、性犯罪富豪艾普斯坦寄送1封內容不雅的生日賀函，但遭川普駁斥不實，並於18日向該報及媒體大亨梅鐸（Rupert Murdoch）提出誹謗告訴，求償至少100億美元（約2958億台幣）。

    綜合《法新社》及《紐約時報》報導，白宮對《華爾街日報》的懲罰，已是川普政府第2次以報導不當為由，將1家主要新聞媒體排除在記者採訪團之外。自2月以來，川普政府已多次禁止《美聯社》記者參與重要活動。

    白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）表示，將有13家不同媒體加入記者團，報導川普總統的蘇格蘭之行，但《華爾街日報》因自身虛假和誹謗行為，不會被納入隨行採訪團。

    《華爾街日報》發言人拒絕評論，但白宮記者協會譴責禁止媒體加入採訪團的做法，「白宮試圖懲罰1家它不喜歡其報導的媒體，這令人深感不安，也違反憲法第一修正案」。

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