美國少年搭機謊稱「口袋有炸彈」被逮 父母哀號：只是玩笑

2025/07/22 15:53

〔即時新聞/綜合報導〕美國佛州一名16歲少年日前與朋友一起搭乘廉航精神航空(Spirit Airlines),然而少年在機上突然脫口說出「我的口袋裡有炸彈」,這番言論不僅引爆全機恐慌,更讓機組人員視為炸彈威脅,通報警方將少年逮捕。事後少年父母向法院喊冤,聲稱兒子是好孩子,並強調兒子當下「只是在開玩笑而已。」

綜合外媒報導,這起事件發生在佛州勞德代爾堡-好萊塢國際機場(Fort Lauderdale-Hollywood International Airport),精神航空一班編號1332班機,在本月14日下午3點15分左右,已在跑道上滑行準備起飛,未料機上有乘客聽到一名少年對同行友人發表「自己口袋裡有炸彈」的驚悚言論,嚇得趕緊向機組人員通報此事。

根據同機乘客回憶,機師收到通報隨即進入緊急安檢程序,除了迅速把飛機滑行至遠離航廈的偏遠位置,並安排全體乘客緊急疏散至停機坪;警方與執法人員獲報,也立即到場徹夜檢查,所幸最後沒有在機上發現任何危險物品。事後少年因涉嫌發布炸彈威脅,被警方當場以「惡意破壞罪」、「虛報炸彈或爆裂物」等罪名逮捕。

報導指出,有乘客拍下少年被帶離飛機的瞬間,相關影片於社群平台瘋傳,畫面可見機上乘客們被迫步行下機至停機坪。精神航空公司也向媒體證實這起事件,並表示此事造成航班延誤,讓原訂下午2點37分起飛的班機,最後延到晚上7點44分才重新起飛,航班延誤也讓該公司營運損失約5萬美元(約新台幣148萬元)。

少年母親受訪時堅稱,兒子說這句話「純屬開玩笑」,沒有任何恐嚇意圖,僅是出於幼稚且無心的舉動,「他是個好孩子,只是拿自己的男子氣概,開了一個玩笑。」另外,少年父親施密特(Phillip Schmidt)也向法官求情,聲稱兒子無犯罪意圖,強調兒子只是做出一名不成熟又缺乏分寸的年輕人常見的言行,懇求法官能寬大處理。

被警方逮捕的少年,目前被收押在少年拘留所。少年律師在法庭上辯稱,目前仍未明確釐清該言論是否真在飛機內發表,並質疑其法律定義是否構成威脅,但法官未接受律師的說詞,裁定少年需接受心理評估,並繼續留置少年拘留所,這起案件仍在進一步偵辦中。

