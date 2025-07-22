神助攻還是豬隊友？路透：北京高調挺藍營 恐為台灣罷免案幫倒忙

國際媒體《路透》關注到，台灣的罷免案因中國官方與媒體的罕見高調介入，而已演變為一場充滿「抗中」與「親中」路線爭議的複雜博弈。（路透）

2025/07/22 14:14

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據《路透》22日發布的深度報導，台灣本週六即將迎來一場可能重塑國會版圖的大規模罷免案，而在這場激烈的國內政爭中，被挑戰的在野黨立法委員們，卻迎來了2位極不尋常的支持者：中國的官員與官媒。

報導指出，儘管總統賴清德去年贏得大選，但其所屬的民主進步黨卻失去了立法院的多數席次。自那時起，「朝小野大」的國民黨便利用其國會優勢，通過了多項政府反對的法案，並削減預算，尤其是在強化國防開支的努力上，對執政團隊構成阻礙。

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公民團體今年稍早正式發起了這場罷免運動，本週六（26日），選民將決定24名國民黨籍立委的去留，人數約佔國會總席次的5分之1。

報導分析，罷免團體將其運動定位為1場「反共」行動，指控國民黨透過派遣立委訪問中國、不支持國防預算、並在國會製造混亂等方式「出賣台灣」。

國民黨則強烈反駁這些指控，反批賴政府搞「獨裁」與「綠色恐怖」，並強調其與中國的接觸，是在北京拒絕與被其視為「分離主義者」的賴清德對話的背景下，為台灣爭取利益（如推銷農產品）的必要之舉。

然而，令國民黨備感不安的是，北京並未在此次爭端中袖手旁觀。今年6月，中國國台辦發言人朱鳳蓮，便公開批評罷免案是賴清德的「政治陰謀」，指責他「假民主之名，行獨裁之實」，並「用盡一切手段打壓在野黨」。

報導引述台灣知名企業家、罷免運動主要支持者曹興誠的說法，他認為北京的評論只會為罷免方助攻。曹興誠表示：「這正好顯示他們（國民黨）是跟共產黨站在一起的。這對我們有幫助。」

國民黨方面則極力撇清，強調他們既不曾尋求、也不想要中國的支持。黨發言人楊智伃向《路透》表示：「我們和所有台灣人的感覺一樣，這是我們自己的事。」

不過，根據台灣資訊環境研究中心（IORG）的數據，在2025年上半年，中國官媒及其附屬社群帳號，已發布了約425篇將此次罷免形容為「獨裁」或「綠色恐怖」的文章或影片。中共黨報《人民日報》4月的一篇評論，更稱賴清德正「濫用罷免制度打壓在野黨，企圖建立『綠色一黨專政』」。

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤指出，北京的說法與國民黨的論述高度相似，顯示北京正「提供彈藥」給國民黨，以左右選民。

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