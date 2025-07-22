南韓消費券爆亂象！ 民眾紛紛折價換現金

南韓消費券出現折價變現的亂象。南韓鈔票示意圖。（彭博）

2025/07/22 14:50

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓從21日起開放「民生恢復支援金（消費券）」申請，這是為了刺激經濟、提高中小企業銷售額的政策，可用多種方式領取但不包括現金，然而，沒過多久二手平台就出現許多折價變現的文章，顯然已脫離政府的初衷。

南韓行政安全部官網顯示，民生恢復支援金從21日上午9時開放申請至9月12日下午6時為止，一般民眾可領取15萬韓元（約新台幣3175元）、低收入戶與單親家庭每人30萬韓元（約新台幣6350元）、符合基礎生活保障制度者為40萬韓元（約新台幣8467元）。

請繼續往下閱讀...

此外，居住在非首都圈地區（首爾、仁川、京畿道）的民眾可多拿3萬韓元（約新台幣635元）；農漁村與人口減少共84個地區的居民則追加5萬韓元（約新台幣1058元）。

民眾領取的方式分別為信用卡、簽帳卡、儲值卡或手機／卡型／紙本地方愛心禮券，並且僅限在申請戶籍所在的行政區、年銷售額30億韓元（約新台幣6353萬元）以下的商家消費。

據《朝鮮日報》報導，21日當天在二手交易平台karrot（당근），就開始出現大量的轉賣貼文，有民眾以13萬韓元（約新台幣2756元）的價格兜售存有15萬韓元消費券的卡片，還有網友指稱自己的戶籍在首爾但目前住在仁川，無法在當地使用因此想要轉售。

這些民眾兌換成現金後，有可能會去大型企業消費，脫離政府原本要用來扶持中小企業的善意。因此，南韓行政安全部做出相應罰則，若透過個人交易等方式換取現金，可能會被追回全部或部分金額，並且未來想領取消費券也會受到影響。

行政安全部指出，若賣家在沒有交易商品的情況下收受消費券，或是以高於商品本身的價格換取消費券，藉此私下將差額換成現金補給顧客，將面臨3年以下有期徒刑、撤銷營業註冊或2000萬韓元（約新台幣42.4萬元）以下罰款。

與此同時，包括karrot、Joonggonara（중고나라）、Bungaejangter（번개장터）在內的二手交易平台，都在限制「消費券」、「民生支援金」的搜索，並刪除擁有相關字詞的文章，行政安全部也要求各地方政府密切注意當地網路社群、商家情況，藉此打擊兌換現金的行為。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法