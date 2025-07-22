南韓旅遊弄丟護照怎麼辦？ 台灣旅客靠「1超神APP」順利尋回

護照示意圖。（資料照）

2025/07/22 15:50

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕出國旅遊最怕護照與錢包遺失，近日1名台灣遊客一家人在南韓釜山旅途中就遇上類似情況，所幸透過當地1款智慧型應用程式「Finding All」協助，順利找回證件與財物。

該名網友近日在「Threads」分享，全家人在釜山旅行時，不慎遺失所有人的護照與錢包，由於返台班機僅剩2天，情急之下他們先前往駐釜山台北辦事處求助，並陸續回訪曾到過的景點與海雲台遊客中心通報遺失，但均無下落，最後決定到對面的警局報案。

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正當他們準備報案時，遊客中心人員突然拿出手機並詢問「這是不是你們的東西？」一看果真是遺失的護照與錢包。原來，有好心人士撿到後拍照上傳至南韓本地開發的APP「Finding All」，由於遊客中心平日即有配合使用此平台協助失物尋回，因此能夠及時比對成功並通知失主。

原Po表示，這次經驗讓他對這款APP印象深刻，感謝南韓民眾的協助，「不只是找回護照，連裡面的錢都沒少，真心感動又感謝」，也希望更多人能夠認識這款實用工具，以備不時之需。

「Finding All」是釜山市推動的智慧城市服務之一，結合區塊鏈與人工智慧技術，能針對遺失物的圖像進行即時比對，提升配對效率。同時，平台具備多語系支援，包括中文、英文、日文、西班牙語與越南語，外國遊客亦可使用。此外，該應用程式亦與南韓警察廳的「Lost112」失物管理系統整合，讓拾獲者與失主能迅速建立聯繫。

據《韓聯社》報導，南韓每年約有超過100萬件失物，其中每日登錄件數超過3000件，但成功找回率僅約5成。釜山市期望透過「Finding All」改善失物管理流程，提升民眾尋回機率並防止相關糾紛。

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