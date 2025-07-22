自民黨內「罷免石破」劇本悄然上演 月底見真章

自民黨內「罷免石破」的劇本似已悄悄上演中。（資料照，彭博）

2025/07/22 13:50

〔駐日特派員林翠儀／東京22日報導〕日本自民黨在這次參院大選中落敗，身任總裁的首相石破茂執意留任，為了降低黨內反彈的壓力，預定31日召開兩院黨籍議員懇談會，但諸多消息顯示，黨內反石破勢力已在暗地集結，這場「兩院懇談會」是否會升級為「兩院議員總會」，並提出「總裁辭職勸告」，值得觀察，自民黨內「罷免石破」的劇本似已悄悄上演中。

石破在去年10月上任自民黨總裁後，帶領自民黨經歷了10月的眾院大選，今年6月的東京都議員選舉及日前結束的參院大選，結果3次選舉皆吞敗績。其中尤以眾院和參院兩次大選的慘敗，導致執政黨失去國會過半席次的優勢，而兩次大選，石破均訂下了最低標的勝負門檻，但兩次均未跨過門檻，石破卻沒有承擔任何政治責任，以各種藉口繼續留任。

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去年眾院大選慘敗後，黨內雖有不滿，但因臨時國會在即，必須通過救災用的特別預算和追加預算，大家相忍為國，這次參院大選再次落敗，石破再以美日關稅談判處於關鍵時刻等理由表明繼續留任，黨幹部也無人辭職。為此，黨內的不滿聲量到達了臨界狀態，「罷免石破」的行動已在檯面下迅速加溫。

日本沒有罷免首相的制度，但自民黨內有罷免總裁的明確規範，主要是訂在黨則的第6條之4，在總裁任滿前，若全體黨籍國會議員與47都道府縣連代表，有過半數同意，就可以進行「總裁解任決議」。這條黨則制定於2022年，據說主要用意就是為了防止有不適任總裁賴著不走。

石破陣營為了降低黨內反彈聲浪，已決定在31日召開兩院議員懇談會，這在去年眾院大選後也曾召開過，由於「懇談會」沒有議決的權限，所以即使會中砲聲隆隆，也僅止情緒發洩而已。

石破這次想如法炮製，但可能無法盡如己意。因為連3次敗選，已顯示民意怨聲載道，美日關稅談判雖處關鍵時刻，但民眾已經不相信石破政府的談判能力，石破想以發放現金緩解民眾要求降稅的壓力，但敗選已證明他的策略失效。

石破的總裁任期到2027年9月，未來兩年多的任期內，若在野黨不提內閣不信任案，石破也未主動解散國會，他可以穩穩再做兩年，但屆時自民黨將再次大敗，甚至導致政黨輪替，是黨內最大的擔憂。

目前各方流傳出來的消息顯示，「罷免石破」的劇本，是由反石破陣營在31日召開的兩院議員懇談會中提出臨時動議，將兩院議員懇談會升級為兩院議員總會，並提出「總裁辭職勸告」。兩院議員總會為自民黨最高黨內機關之一，能決定黨總裁的進退。

依據黨則第83條，只要有3分之1的議員連署提案，就能啟動兩院議員總會的召開。參院大選後，自民黨的兩院議員總數有297人，所以只要有99人連署就達門檻。

兩院總會提出的「總裁辭職勸告」，雖不具強制性，但在這種階段，識相的人通常都會自動下台。如果再賴著不走，全體黨籍國會議員與47都道府縣連代表就可以啟動黨則的第6條之4，只要有過半數同意「總裁解任」，石破就會自動失去總裁職位，接下來就是啟動新總裁選舉。

石破失去總裁職位，若仍不願意辭去首相職務，則可透過國會提出不信任案，一旦不信任案成立，石破不管是辭職或解散國會，首相的職務也不能再繼續。

綜合日媒的報導，自民黨內的逼宮勢力已在參院大選的開票之夜開始集結，自民黨大老麻生太郎當晚透過周邊放話「絕對不允許留任」，是集結的號令，昨天自民黨高知縣連（地方黨部）首先呼應，地方黨部主委、地方議員也相繼表態，參議員西田昌司和青山繁晴從去年選後就要求石破負責，這次也是率先喊話。結果如何不得而知，但黨內這波的逼宮態勢，絕非同日而語。

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