MAGA風潮吹向日本！極右翼「參政黨」選舉大勝 席次飆升7倍

日本「參政黨」黨魁神谷宗幣於7月21日參院選舉翌日，在東京舉行造勢演說，展現強勢氣勢與鮮明個人風格。該黨本次席次暴增，引發輿論關注其仇外言論與假訊息操作爭議。（路透）

2025/07/22 14:19

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據法新社22日報導，一股與美國總統川普「讓美國再次偉大」（MAGA）運動如出一轍的民粹主義浪潮，正悄然席捲日本。在20日的參議院選舉中，成立僅5年的極右翼政黨「參政黨」（Sanseito），憑藉反精英、反全球化與反移民的口號，席次從2席一舉飆升至15席。

「參政黨」的議程，幾乎是全球右翼運動的翻版。其核心主張包含：對移民與外國資本實施更嚴格的限制（例如要求限制中國資本收購土地）、反對「全球主義」、反對「激進的」性別政策，並要求重新審視脫碳與疫苗等議題。

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這個以YouTube作為發跡平台的政黨，由47歲的前教師神谷宗幣領導。他誓言要「將權力還給人民」，並將犯罪、房價上漲等社會弊病，全都歸咎於湧入的移民。他宣稱：「如果越來越多外國人作為廉價勞動力被引進，日本人的薪水就不會上漲。」

與此同時，大量不實資訊在網路上氾濫，例如謊稱外國人留下近30億美元未付醫療費等，這些說法都已被事實查核組織與日本政府駁斥。

值得注意的是，神谷宗幣也因其對俄羅斯的模糊立場而引發質疑。他曾表示「俄羅斯侵烏確實有問題」，但也稱「是美國某些勢力逼迫俄國反應」，企圖淡化其侵略行為。黨內更有候選人接受俄羅斯官媒專訪，引發外界對俄羅斯資訊戰干預的疑慮。

「參政黨」的崛起，已對主流政治產生壓力。執政的自民黨在選戰中，也宣示了要實現「非法外國人歸零」的目標。上週，數千個非政府組織發表聯合聲明，警告「仇外情緒正在迅速蔓延」。

筑波大學政治與社會學教授山本英弘分析，過去民粹主義在日本難以生根，是因為自民黨長期以來作為一個「包羅萬象的政黨」，能照顧到各方利益。他對「參政黨」的未來持保留態度，並指出：「你不能僅靠民眾的一時情緒，來持續獲得支持。」

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