英國老夫婦遭阿富汗拘留 恐在惡劣條件下死亡

聯合國人權專家21日警告，被拘留在阿富汗的一對英國老年夫婦可能在惡劣條件下死亡。（擷自X@UNGeneva）

2025/07/22 14:53

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕聯合國人權專家21日警告，被拘留在阿富汗的一對英國老年夫婦可能在惡劣條件下死亡，要求將他們送往醫院接受治療。

根據《衛報》報導，現年80歲的彼德（Peter Reynolds）和75歲的芭比（Barbie Reynolds）在阿富汗生活18年，自2月後被塔利班在未經指控便拘留。

請繼續往下閱讀...

聯合國人權專家21日表示，沒有任何理由拘留這對老夫婦，並要求立即審查居留他們的理由。專家強調，他們應立刻被轉移到醫院接受治療。

這對夫婦之前被關押在監獄中地下牢房，直到上週才被轉移到地上牢房。人權專家聲稱，他們若如果沒有足夠醫療救治，將面臨無法挽回的傷害甚至死亡風險。

人權專家指出，彼德最近曾昏倒。自入獄後他眼睛曾兩次感染，頭部和左臂也出現間歇性震顫。專家說，他在2023年短暫性腦缺血發作後，需服用心臟藥物。

人權專家表示，芭比患有貧血，目前身體虛弱，可能是由於數月來食物品質差且數量少所造成。專家補充，她的腳已麻木。

除了身體外，老夫婦心靈也受到摧殘。人權專家聲稱，他們不知道自己被關押的原因以及何時才能獲釋，無法獲得法律援助或醫療服務，甚至家人聯繫也十分有限，這些都對他們心理健康造成殘酷傷害。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法