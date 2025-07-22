鯊魚來襲如何自保？ 倖存者分享3大技巧

美國東海岸今年夏天出現鯊魚，引發民眾擔憂。（美聯社）

2025/07/22 14:54

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國東海岸今年夏天出現鯊魚，引發民眾擔憂。近日1名曾被鯊魚襲擊的倖存者，分享遭鯊魚攻擊時如何倖存下來的技巧。

根據《CBS News》報導，蓋爾德（Paul de Gelder）2009年在擔任澳洲海軍拆彈潛水員期間，遭到鯊魚攻擊，不幸失去1隻手和1條腿。他指出，遭鯊魚襲擊時有3個技巧可以保命。

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第1個倖存技巧是不要濺起水花刺激鯊魚。蓋爾德表示，遭遇危險時很難不驚慌，但不濺起水花對生存至關重要。鯊魚不理解人是什麼，且人的體型幾乎和鯊魚一樣大，讓牠們通常不想與人發生衝突。

第2個倖存技巧是盯著鯊魚。蓋爾德解釋，鯊魚能知道人什麼時候在觀察，而牠們不想在人觀察時發動攻擊，鯊魚想要的是容易攻擊的目標。

第3個倖存技巧是推鯊魚鼻子將其趕走。蓋爾德強調，必需是推鯊魚，而不是打。

美國今年發生一些鯊魚攻擊事件。本月早些時候，1名18歲衝浪教練在佛州1處海灘遭鯊魚襲擊，隨後被緊急送往醫院。今年6月1名12歲女童在南卡羅來納州希爾頓黑德島（Hilton Head）被鯊魚咬傷後，被空運送往醫院。

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