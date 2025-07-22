美國銀行高層訪中被禁出境引擔憂 中國：涉刑案調查中

美國富國銀行（Wells Fargo）負責貿易融資的華裔資深女主管茅晨月，赴中國出差卻遭到限制出境，引發美國公民緊張情緒。（路透）

2025/07/22 13:12

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國富國銀行（Wells Fargo）負責貿易融資的華裔資深女主管茅晨月，赴中國出差卻遭到限制出境，引發美國公民緊張情緒。對此，中國外交部回應，茅晨月涉及一起刑事案件而遭限制出境，案件正在調查中，她有義務配合調查工作，暫時不能離境。

中國外交部昨（21）日例行記者會中，面對多間媒體詢問此事，中國外交部回應，茅晨月涉及中方在辦的一起刑事案件，並被中方執法單位依法採取限制出境措施。根據中國法律，案件正在調查中，茅晨月女士暫時不能離境，有義務配合調查工作。

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中國外交部還說，無論是中國人還是外國人，在中國都要遵守中國的法律。中方在調查中會依法保障其合法權益。這是一起司法個案。中國將一如既往，歡迎各國人士來華旅遊、經商，並依法保障其各項權益。

根據茅晨月在「領英」上的資料，她在富國銀行已任職超過13年，自2000年來曾在多間美國金融機構工作，資歷豐富。

《紐約時報》報導，兩位知情人士匿名透露，茅晨月在中國長大，現為美國公民。他們指出，這起案件尤其引發了在中國長大的歸化美國公民的緊張情緒；他們認為，中國政府有時會區別對待出生在中國的美國人和其他美國公民。而這在美國對中國的「二級旅行警告」就有提到，當地法律執行存在任意性，包括出境禁令，美國公民應該提高警惕。

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