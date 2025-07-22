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    孟加拉軍機撞校園前「曾試圖轉向」 學生目睹好友當場慘死

    孟加拉一架空軍教練機21日墜毀在首都達卡一所校園內，造成重大傷亡。（法新社）

    孟加拉一架空軍教練機21日墜毀在首都達卡一所校園內，造成重大傷亡。（法新社）

    2025/07/22 13:03

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕孟加拉空軍一架中國製教練機，21日墜毀在首都達卡一所學校，死傷人數持續攀升，包括飛行員在內，造成至少27人死亡，其中多數是學生。軍方透露，該教練機起飛不久即出現「技術故障」，飛行員曾試圖將飛機轉向人口較少的地區。

    綜合媒體報導，教練機撞入達卡北部烏塔拉區（Uttara）的里程碑學校暨學院（Milestone School and College）校舍，隨即引發大火，一棟兩層樓建築竄出濃煙。官員表示，有171人獲救，其中大部分是學生，許多人被燒傷。

    官方22日上午更新死亡人數，並稱已有20具遺體交還家屬，另有部分焦黑遺體難以辨認，可能需要進行DNA比對，才能確認身分。一家專門收治燒傷的專科醫院已設立捐血點，多數傷者正在該院接受治療。

    軍方指出，這架中國製的殲-7 BGI教練機在下午1時06分起飛後不久出現「技術故障」，飛行員試圖將飛機轉向人口較少的地區，但最終仍墜毀在校園內。該校位於人口稠密地區，附近有地鐵站、眾多商店和住宅。

    目前有關飛行員的死亡原因尚不清楚：他是在飛機內死亡，還是在撞上大樓前已彈射逃生仍遭不幸？軍方未說明任何細節。

    墜機現場陷入混亂，許多驚慌家屬徹夜守在燒傷醫院外，尋找失聯親人，又或絕望的等待親人的遺體。

    一名高一學生接受媒體訪問時說，他剛考試完離開教室，就親眼看見戰機撞進學校，目睹自己最好的朋友當場身亡。

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